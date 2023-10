DigDash mostrará su innovadora iniciativa tecnológica puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Cartagena

7-9 de noviembre - Smart City Expo World Congress Barcelona. 17 de octubre a las 12:00PM - Webinar gratuito DigDash, compañía experta en inteligencia empresarial, estará presente en Smart City Expo World Congress de 2023, que se celebrará en Barcelona del 7 al 9 de noviembre, y donde presentará junto con Cities Forum, su innovadora iniciativa tecnológica realizada para el Ayuntamiento de Cartagena. Así como también abordarán los retos planteados por la ‘data comunicación’ y la gestión del business inteligence en el Sector Público.

El proyecto impulsado desde el consistorio cartaginense buscaba favorecer su política social y medioambiental, al tiempo que consiguieron mejorar la transparencia hacia sus ciudadanos. Se hizo posible, por ejemplo, modernizando la medición de sus indicadores clave de rendimiento (KPIs) y compartiéndolos con los ciudadanos de forma sencilla y transparente. Haciendo posible poner en marcha un cuadro de mando interactivo para supervisar el progreso de los distintos objetivos de la ciudad: cambio climático, economía circular, transporte, vivienda, planificación urbana, cohesión social, etc.

También será posible conocer, de forma gratuita y por adelantado, los detalles de las tecnologías implementadas en el proyecto del Ayuntamiento de Cartagena en su próximo webinar gratuitodel próximo martes 17 de octubre, a las 12:00 pm. Pudiendo conocerlo de primera mano por Basile Audard, consultor experto en Business Intelligence en DigDash, y Jaime Ruiz Huescar, CO – Founder de Cities Forum.

###

*Si estás interesado en reunirte con los expertos portavoces de DigDash en el Smart Citiy Expo Wolrd Congress de Barcelona, no dudes en responder a este mismo correo para gestionarte un encuentro.

**Es posible participar en el seminario del 17 de octubre accediendo a través de este enlace.

DigDash es una compañía de software creada en 2006 y con sede en Aix en Provence, París y Madrid. Dirigido por 4 socios expertos en herramientas de Business Intelligence, entrenados en Business Objects en Silicon Valley, DigDash es hoy el proveedor de software francés que desafía a los gigantes estadounidenses de tableros y analítica. Con más de 150,000 usuarios en 25 países, DigDash Enterprise ayuda a los clientes a administrar mejor su negocio, explorar sus datos y comunicarlos de manera efectiva.