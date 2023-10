Café de especialidad para desayunar en Donosti con Enxalao

Donosti, la ciudad de San Sebastián, se ha transformado con el tiempo en un destino gastronómico por excelencia.

El atractivo de sus playas y sitios para pasear han propiciado la llegada de centros turísticos y puntos gastronómicos de primer nivel en la costa del País Vasco. Uno de los mejores disfrutes en Donosti es el café de especialidad.

Las cafeterías que ofrecen cartas con diversos sabores y recetas de café han convertido a la costa de Donosti en un lugar predilecto para desayunar. Entre las opciones disponibles en la costa, Enxalao destaca por su cercanía incomparable a la playa y su asombrosa vista al mar.

Calidad del café de especialidad en Enxalao El café de especialidad es una tendencia en el mundo de los baristas que viene sumando adeptos rápidamente. La Specialty Coffee Asociation ha determinado que los cafés deben cumplir con 80 puntos en su escala de calidad para ser considerados de especialidad. Además de esto, los procesos de selección y tostado de granos en el café de especialidad se realiza por lotes exclusivos priorizando orígenes en común, evitando mezclas.

En Donosti, el equipo de cafetería de Enxalao trabaja con café de especialidad Sakona, siguiendo la guía de tostado de esta prestigiosa marca. El de café de especialidad de Enxalao consta de los clásicos como el café con leche, solo, cortado, americano, entre otros. Todas y cada una de estas opciones se preparan con tostadores Sakona de alta calidad para conseguir sabores dignos de una calificación como café de especialidad. Disfrutar de un buen café con vistas al mar y el aroma marino de Donosti es un plan infalible para relajarse y disfrutar de un buen momento.

Desayunar en zona playa Zurriola La ubicación de Enxalao a pocos metros de una de las playas más bellas de la zona de Donosti ha convertido este café bar en un punto ideal para desayunar con la brisa marina de la mañana. Enxalao se ubica a solo 50 metros de la playa de Zurriola, en la zona céntrica de Donosti. El ambiente familiar y cálido que ofrece Enxalao permite a los comensales disfrutar de desayunos deliciosos con la calidez de la mañana y un buen café de especialidad. Sin embargo, Enxalao no destaca solo por su fantástico café, sino que también cuenta con exquisitos postres, platos y acompañamientos para un café caliente. ¿Cómo cuáles? Tartas, tostadas, postres, smothies, frescos bowls frutales son algunas de las imperdibles variedades para desayunar en Enxalao etc.

Para quienes no pueden comenzar el día sin una taza de café, Enxalao tiene la medida justa de cafeína de calidad en sus preparados de café de especialidad para una experiencia única.