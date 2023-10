Ser emprendedor reduciendo gastos de inversión, de la mano de Mercaoficina

Cuando se empieza un emprendimiento, el mobiliario es uno de los elementos que no puede faltar, puesto que este transmite la imagen y los valores de la empresa y permite a los colaboradores realizar el trabajo.

Si bien los muebles pueden comprarse, muchos emprendedores optan por el alquiler de muebles por sus múltiples ventajas.

Mercaoficina es una empresa dedicada a la venta de mobiliario nuevo y de segunda mano, bajo un concepto dedicado a sus clientes y al medioambiente: el ahorro y el reciclado. La empresa pone a disposición del cliente diversos servicios de estudios de decoración y todo lo necesario para el inicio o reforma de un negocio.

¿Por qué alquilar muebles para una oficina? El alquiler de muebles ofrece soluciones ideales a corto y largo plazo, ya sea para emprendedores que no deseen establecerse en su lugar de trabajo o, en su defecto, oficinas que están en constante movimiento y, en consecuencia, no les resulta rentable comprar mobiliario.

Asimismo, contratar un servicio de alquiler de muebles con empresas dedicadas a ello ofrece la facilidad de transporte, entrega y montaje del mobiliario para crear el ambiente ideal en la oficina de acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente, siguiendo sus orientaciones.

Por último, las empresas que venden y distribuyen muebles disponen de una gran variedad de opciones de mobiliario y accesorios para oficina de gran calidad en sus catálogos. Aunado a ello, en el caso de Mercaoficina, su equipo de profesionales está a la entera disposición del cliente para ayudarle a encontrar el mobiliario de oficina perfecto y adaptado a sus necesidades.

Mobiliario que no debe faltar en una oficina Una oficina organizada y amoblada puede ayudar a incrementar los niveles de productividad de los trabajadores. No obstante, para lograrlo es necesario contar con muebles determinados que son básicos en cualquier oficina.

Uno de los muebles de oficina que no puede faltar son las mesas de oficina o escritorios, ya que es el lugar en el que los trabajadores pasan gran parte de su jornada laboral y, por ende, deben ser cómodas para aumentar la productividad.

Las sillas de oficina también son esenciales, especialmente en lugares con constante afluencia de personas. Y, de acuerdo al uso que se les vaya a dar y el espacio en donde se coloquen, pueden presentar características y condiciones específicas. A la par de ellas, las bancadas para oficina también funcionan para amueblar salas de espera y de recepción de manera organizada y cómoda.

De igual manera, los sofás y muebles de recepción, los archivadores, cajoneras, estanterías, armarios, taquillas metálicas y accesorios y material de oficina. Todos estos muebles serán de gran utilidad para mantener organizada la oficina.