Atrium explica los beneficios del alquiler de despachos en Madrid

Al ser la capital, Madrid es una de las ciudades con mayor movimiento empresarial y económico de toda España. El alto coste del alquiler de oficinas puede ser una dificultad para las empresas que no cuentan con espacios propios, sobre todo si son pymes o startups.

Por esta razón, el alquiler de despachos se ha convertido en una de las alternativas más populares en el mundo empresarial. La compañía Atrium dispone de despachos totalmente equipados para que cualquier compañía pueda empezar a trabajar y, además, ofrecen excelentes servicios adicionales para satisfacer todas las exigencias de las empresas.

Los despachos en alquiler de Atrium Con los despachos de Atrium las empresas de Madrid tienen a su alcance todos los equipos y herramientas necesarias para poner en marcha su negocio de manera eficiente. Pensando en la comodidad y el bienestar de sus clientes, el equipo de Atrium permite que las compañías puedan acceder a este servicio sin periodo mínimo de permanencia, sin tener que presentar ningún aval bancario y con una tarifa plana que incluye todos los servicios, con excepción del consumo telefónico.

Al alquilar estos despachos, los clientes cuentan con un servicio de atención personalizada en las llamadas telefónicas en nombre de su empresa y la recepción de correspondencia y paquetería. También contarán con conexión a internet por WiFi y fibra óptica, un acceso a las salas de reuniones completamente equipadas con medios audiovisuales, soporte técnico y asesoramiento informático. Por otro lado, disfrutarán de domiciliación social, legal y comercial, servicio de limpieza, climatización, seguridad, impresión, fotocopiadora, escáner y más. Si lo desea, el cliente puede solicitar algunos servicios por un coste adicional, como secretaria por horas, reservas de viajes, material de oficina, etc.

Ventajas de alquilar un despacho Las empresas que optan por el alquiler de un despacho pueden disfrutar de ciertas ventajas, a diferencia de las que tienen su propia oficina. La primera es en el aspecto financiero, ya que alquilar despachos resulta mucho más económico, tanto por el precio asequible como porque no exige depósitos por adelantado o avales ni gastos de mantenimiento. La segunda ventaja es la flexibilidad a la hora de ampliar el espacio laboral o aumentar el número de puestos de trabajo. En tercer lugar, alquilar un despacho sirve para mejorar la imagen empresarial, añadiéndole a la compañía un toque de elegancia, más profesional y con mayor proyección.

En el sitio web de Atrium se pueden ver los distintos centros de negocio que posee la empresa en todo Madrid.