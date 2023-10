La búsqueda del sumiller maestro de los espumosos en España, por Sparkling Wine Master

Este inédito certamen quiere ensalzar y poner en valor los vinos espumosos y reconocer al mejor profesional español en la cata y servicio de este tipo de vinos.

‘Sparkling Wine Master España’ by Tantum Ergo, tendrá lugar el próximo 12 de noviembre durante la celebración de la Feria Gastrónoma de Valencia y está promovido y organizado por Bodegas Hispano Suizas y la agencia Efecto Directo.

El mundo de los vinos espumosos es todavía un gran desconocido para el gran público y muchos profesionales, a pesar de su gran variedad y complejidad. Poner en valor las burbujas de calidad y descubrir y reconocer al mejor maestro de los espumosos de España han sido las razones que han movido a expertos en espumosos, como Bodegas Hispano Suizas y la agencia Efecto Directo a idear y promover un concurso inédito hasta ahora en este país: ‘Sparkling Wine Master’ by Tantum Ergo, que se celebrará el próximo 12 de noviembre en Valencia con el apoyo de GASTRÕNOMA.

Este nuevo certamen tiene, por lo tanto, un doble objetivo: por una parte, promover el reconocimiento de los sumilleres que destacan por su conocimiento, pasión, habilidades y experiencia de los vinos espumosos y lo que simbolizan. Y por otra, poner en valor las zonas de producción, las variedades de uva, estilos de elaboración y todas aquellas labores que hacen grande esta región vitivinícola extendida por todo el mundo, ensalzando al mismo tiempo la figura del sumiller y la importancia que tiene su conocimiento y experiencia en el servicio de los espumosos.

‘Sparkling Wine Master’ by Tantum Ergo se va a enfocar a los vinos espumosos elaborados de forma natural con carbónico endógeno, incluyendo espumantes de diferentes métodos de elaboración como son el método tradicional, el ancestral o el Charmat.

Más de 5.000 euros en premios Se han establecido cuatro premios para incentivar la excelencia en los sumilleres expertos en el mundo de los espumosos.

Campeón Sparkling Wine Master Tantum Ergo Exclusive 2023, con premio en metálico de 3.000 euros, trofeo y botella de Magnum de Tantum Ergo Exclusive.

Subcampeón Sparkling Wine Master Tantum Ergo Vintage 2023, con premio en metálico de 1.500 euros, diploma y botella de cava Tantum Ergo Vintage.

Y dos accésit. Uno con un premio en metálico de 500 euros y botella de Tantum Ergo Rosé y otro con un premio en metálico de 500 euros y botella de Tantum Ergo Blanco.

Ideólogos, directores y jurado Los promotores y coordinadores de este nuevo certamen son dos grandes profesionales y comunicadores, conocidos por todos en la escena vitivinícola: Cristina Tierno, sumiller y CEO de la Agencia Efecto Directo y Pablo Ossorio, enólogo consejero delegado de Bodegas Hispano Suizas y patrocinador. Ambos se encargarán de la dirección y coordinación del concurso, junto a Antonio Pérez, colaborador de la feria GASTRÕNOMA en su espacio Wine Experiencie, otro de los grandes involucrados en el proyecto.

Cristina Tierno es CEO de la Agencia Efecto Directo, una de las pocas agencia especializadas en marketing y comunicación de bebidas, (vinos, espirituosos, espumosos), gastronomía y productos premium, planteando experiencias creativas y actuaciones únicas. Como profesional, es una gran conocedora de los vinos espumosos que se elaboran en España y ofrece numerosas formaciones, trabajando asimismo para diferentes marcas. Ella posee una amplia experiencia en organización de eventos y concursos con sumilleres, y organiza desde hace 2018 certámenes de prestigio de espumosos como el Ruinart Sommelier Challenge.

Ossorio, nombrado Enólogo del Año en varias ocasiones, cuenta con un dilatado currículo de colaboraciones además de ser el coordinador del Comité Técnico de la Plataforma Tecnológica del Vino Español, miembro del comité técnico de la Federación Española del Vino y del comité de expertos de la delegación española en la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Tantum Ergo, su línea de cavas, es referencia en España combinando las variedades francesas Chardonnay y Pinot Noir. Sus cavas “afrancesados” que han hecho muy célebres, obteniendo los reconocimientos más altos como los de “la Guía Vivir el Vino 2023” con su Tantum Ergo Exclusive con 99 puntos por segundo año consecutivo y siendo el Cava más puntuado del año en España.

El concurso cuenta además con un excelso jurado de catadores, sumilleres y expertos en vinos espumosos de toda España, con amplios y profundos conocimientos y experiencia en la degustación y calificación de los vinos espumosos como son: Alejandro López (Paadín), Ana Vicens, Antonio Jesús Pérez, Jon Andoni Rementeria, Juan Manuel Bellver, Manuela Romeralo, María Luisa Martín y Rafael Bellido.

Según las bases diseñadas, podrán participar sumilleres profesionales españoles o residentes en España especializados en vinos espumosos del mundo. Deben estar en activo en hostelería y restauración, cafeterías, tiendas y centros comerciales con espacios gourmet, tanto en España como en cualquier otro país y poseer conocimientos sólidos en vinos espumosos, variedades y procesos.

Los interesados deberán completar un formulario de inscripción que se encuentra en la web sparklingwinemaster.es, donde también se puede consultar toda la información referida al concurso, como el formato de competición, requisitos, composición del jurado, etc.

Una de las ferias más importantes del Mediterráneo, GASTRÕNOMA, también está involucrada en el proyecto y será el marco elegido para la celebración de la primera edición del Sparkling Wine Master 2023, que se desarrollará el día de la inauguración, el domingo 12, en la primera planta del recinto ferial. Feria que cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, de la Conselleria d’Agricultura, Ganadería y Pesca, de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y de Visit Valencia, está patrocinado por HEINEKEN España y Makro es su proveedor oficial.

El patrocinador Bodegas Hispano Suizas es una destacada bodega vinícola ubicada en la región de Requena, Valencia, España. Fundada en 2006, se ha ganado una excelente reputación por elaborar vinos de autor que reflejan el carácter del terruño y la singularidad de las variedades de uva que cultivan. Utilizan técnicas modernas de vinificación y tienen un enfoque meticuloso en cada etapa del proceso de producción para garantizar la calidad de sus vinos sus fundadores Pablo Ossorio y Rafael Navarro, son profesionales de reconocido prestigio en el sector. Navarro, el otro socio fundador, ha sido nombrado también Enólogo del Año por la Comunidad Valenciana y es el introductor de algunas variedades de éxito en la zona de Requena, especialmente el Pinot Noir que con Hispano ha revolucionado los vinos valencianos.