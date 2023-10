JOBMadrid’23; empresas líderes y el mejor talento junior conectan en una one day experience

JOBMadrid, uno de los eventos líderes anuales de empleo, prácticas y orientación profesional para talento joven, reabre sus puertas el 22 de noviembre en el espacio Truss Madrid, dentro del emblemático Wizink Center.

El evento, que celebra este año su séptima edición en la capital, brindará a las empresas participantes la visibilidad y la oportunidad de conectar con el mejor talento junior en todas las disciplinas académicas. Además, en esta one day experience, las empresas disfrutarán de espacios específicos para sesiones de networking, talleres interactivos, entrevistas one to one, talent days, conferencias y mesas redondas, donde podrán intercambiar ideas, dar información, conocimientos y experiencias.

¿Por qué las empresas deberían unirse a JOBMadrid? JOBMadrid, fundado y organizado por la consultora Talent Point HRC, es una experiencia única que ofrece a las empresas beneficios excepcionales:

Conectar con el mejor talento junior: JOBMadrid es un evento donde empresas líderes, jóvenes profesionales y universidades destacadas se reúnen e interactúan directamente para crear conexiones valiosas y oportunidades de crecimiento mutuo, tanto profesionales, como personales y académicas.

Ampliar su pool de candidatos: las empresas podrán difundir sus ofertas presentes, recurrentes y futuras y atraer a candidatos de diversas disciplinas y campos de estudio.

Los candidatos pueden proceder de cualquier universidad, nacionalidad y disciplina. Algunos de los backgrounds académicos son: Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas (ADE, Contabilidad y finanzas, Marketing y publicidad…), Ingenierías Informáticas (Software, Datos, Business Analytics…), industriales y civiles (aeroespacial, robótica…), Arquitectura, Perfiles digitales (Community Manager, E-commerce…), Ciencias Aplicadas, Biociencias y Agroalimentaria, Ciencias de la Salud (Medicina, Farmacia, Fisioterapia…), Educación, Turismo, Hostelería y Cultura, Arte y Humanidades, entre otros. Esto brindará una oportunidad única a las empresas para diversificar su fuerza laboral y encontrar los perfiles más adecuados.

Reforzar el Employer Branding: ser parte de JOBMadrid permite a las empresas destacar y fortalecer su marca empleadora, teniendo la oportunidad de conectar de forma directa con los candidatos y brindándoles toda la información sobre el sector, necesidades, vacantes, beneficios sociales, ventajas, valores, oportunidades de desarrollo y de promoción. Esto les brinda una ventaja competitiva en la atracción de talento junior altamente calificado.

Visibilizar oportunidades: en JOBMadrid, las empresas podrán presentar sus ofertas laborales, prácticas, becas, internship programs, graduate programs, voluntariados a un público altamente motivado y comprometido, que quiere encontrar oportunidades profesionales. Esto garantiza que sus ofertas sean visibles para aquellos que buscan activamente. Además, podrán publicar ofertas en la plataforma del evento, jobmadrid.com, y conectar con los candidatos que han aplicado previamente, durante y/o después del evento.

Impartir conferencias, workshops, retos y mesas redondas: las empresas tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias y conocimientos con los asistentes a través de diversas actividades y plantear retos y experiencias creativas y personalizadas.

¿Qué tipo de empresas asistirán a JOBMadrid'23? Más de 100 empresas líderes participan en esta séptima edición, desde startups, pymes hasta multinacionales que desean ampliar su equipo con candidatos de máximo potencial. JOBMadrid ofrece una plataforma diversa y enriquecedora para todos los sectores y perfiles profesionales.

Algunas de las empresas que participan esta edición son: Agioglobal, Airbus, Biz up, 02 Centro Wellness, Cigna Healthcare, Club Med, Danone, Digi Mobil, Domus Vi, El Corte Inglés, Engie, Expleo Group, Farma Leaders, Galp, Grupo Ambar, Ineco, Innovation Salzburg, Iris Global, Kraft Heinz, La Palette Rouge, Logista, Novo Nordisk, Obramat, OK Mobility, Repsol, Securitas Direct by Verisure, Serveo, Talento Ephos, Will World Education, entre otras…

¿Qué tipo de perfiles asistirán a JOBMadrid'23? JOBMadrid prevé la participación de 5.000 candidatos, a lo largo de toda la jornada, de perfiles procedentes de universidades públicas, privadas, escuelas profesionales, desde estudiantes universitarios, de máster, titulados hasta jóvenes profesionales en busca de oportunidades laborales o que quieren dar un salto en su carrera profesional. Los candidatos provienen de diversas disciplinas, lo que brinda a las empresas una variedad de opciones para reclutamiento.

La séptima edición de JOBMadrid promete ser una experiencia emocionante y única para las empresas que buscan el talento del futuro.

Últimas inscripciones para participar como empresa: info@talentpoint.es.