Una apuesta por la sostenibilidad; Valio ahorra en el último año 46.000 kilos de plástico gracias a sus nuevos envases de cartón

La cooperativa finlandesa es percibida por los usuarios como la más sostenible entre las marcas de productos lácteos.

La cooperativa láctea finlandesa Valio, presente en el mercado español desde 2019 con su gama de lácteos con alto contenido en proteína PROfeel® Protein, ha logrado un ahorro de 46.000 kilos en el último año, gracias a su programa de envasado, cuyo objetivo es sustituir el plástico de origen fósil por materiales renovables como el cartón.

Este programa ha resultado un éxito en Finlandia y a lo largo de los próximos años se hará extensivo a toda la gama PROfeel®. "Al cambiar todas las tarrinas aptas para el reciclaje de cartón, reduciremos el plástico en 143.000 kilos al año. La cantidad corresponde a aproximadamente 6,8 millones de bolsas de plástico", afirma Juhana Pilkama, responsable del desarrollo de envases de Valio.

"El cambio de envases se está produciendo gradualmente, de modo que podamos utilizar el material que ya hemos adquirido sin generar residuos. Para cada producto, también se debe investigar el efecto del material de envasado, por ejemplo, en la vida útil del producto. Estamos trabajando para poder transferir toda la gama PROfeel® a envases de cartón lo antes posible", explica Pilkama. Está previsto que los nuevos productos que se lancen al mercado durante el otoño, como los Quarks Dúo PROfeel® Protein con dos capas de sabor, estarán envasados en tarrinas de cartón.

Objetivo ambicioso "Los envases de Valio están cambiando paso a paso hacia el uso de materiales renovables, de origen vegetal y más reciclables. Reemplazamos los plásticos fósiles con soluciones renovables de origen vegetal y materiales reciclados como plástico y cartón reciclados. Nuestro objetivo es que, en el futuro, todos los envases de nuestros productos estén hechos de materiales renovables y que sean 100 % reciclables", afirma Juhana Pilkama.

Según una reciente encuesta sobre envases encargada por Valio, la gente está cada vez más interesada en la responsabilidad del envasado de alimentos. La responsabilidad del embalaje se evalúa principalmente a través de la reciclabilidad del embalaje. Muchos también prestan atención a la idoneidad del tamaño del envase para su propio uso, para evitar el desperdicio de alimentos.

Se requiere que los envases de alimentos sean respetuosos con el medioambiente, reciclables y fáciles de usar. Algunas de las preguntas que se hacen los consumidores son el porqué hay elementos de plástico en los envases de cartón. La separación de los materiales para el reciclaje también puede ser un dolor de cabeza para el consumidor, especialmente cuando un mismo paquete contiene materiales que se pueden clasificar como plástico, cartón y aluminio.

Para responder a esas preguntas y facilitar el proceso de reciclaje, Valio trabaja en la sustitución del máximo número de elementos de plástico en sus envases. La cantidad de plástico está disminuyendo, pero no se puede sustituir por completo. Todos los envases de cartón llevan una fina película plástica para garantizar que el producto líquido permanezca dentro del paquete y no se estropee, evitando de este modo el desperdicio de alimento.

"La función del embalaje es proteger el producto contra el deterioro. El plástico también se puede fabricar a partir de materias primas renovables o de materia prima plástica reciclada. Ya existen productos de otras gamas de Valio cuyos envases están fabricados con materiales 100 % renovables. Los elementos de plástico están hechos de bioetanol producido como subproducto de la industria de la caña de azúcar", explica Juhana Pilkama.

La más sostenible La cooperativa finlandesa es percibida por los consumidores como la más sostenible entre las marcas de productos lácteos. Según un estudio de Brand Finance, realizado a más de 150.000 consumidores de 38 países, Valio obtuvo la puntuación de percepción de sostenibilidad más alta, con un 6,43/10.

Las iniciativas de Valio para reducir las emisiones de carbono y promover prácticas agrícolas responsables son muy valoradas por los consumidores, especialmente el compromiso de la cooperativa de alcanzar un nivel de cero emisiones de carbono en el proceso de producción de leche en 2035. También valoran iniciativas como la producción de envases 100 % reciclables y las prácticas de abastecimiento responsable que garantizan la trazabilidad y la sostenibilidad de las materias primas utilizadas en sus productos.

Gama PROfeel® Protein Actualmente, Valio comercializa en España su gama PROfeel® Protein, consistente en batidos, mousses, puddings y quesos quarks con alto contenido en proteína y elaborados sin lactosa. Se presentan en diferentes tamaños y sabores, y con diferentes opciones respecto a edulcorantes: sin azúcares añadidos o sin edulcorantes artificiales.

Todos los productos PROfeel® Protein de Valio se caracterizan por:

Alto contenido en proteína

Son productos que aportan una gran cantidad de proteínas (como mínimo 10 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto). Las proteínas de la leche contenidas en los productos Valio PROfeel® Protein son de excelente calidad

Sabor muy cuidado

Es una de las cosas que más sorprende de la gama Valio PROfeel® Protein. Son sabores originales e intensos.

Se puede tomar a cualquier hora

Lo mejor de los productos es que se pueden tomar a cualquier hora y combinarlos durante el día.

Desde 1905 Valio fue fundada por granjeros finlandeses en 1905 y todavía hoy sigue siendo propiedad de los más de cinco mil granjeros que producen su leche. En 1945, el director del laboratorio, Artturi Ilmari Virtanen, recibió el Premio Nobel de Química por desarrollar un método para conservar mejor los nutrientes del heno para el ganado en zonas con inviernos tan crudos como los de Finlandia.

Desde entonces, en Valio no han dejado de innovar y los avances que logran les permiten ofrecer soluciones para las tendencias de alimentación saludables que se desarrollan globalmente.

Creados a partir de la leche finlandesa más pura, los productos Valio ofrecen una alta calidad y un sabor delicioso. Década tras década, sus innovaciones han situado a Valio a la vanguardia de las tendencias emergentes en alimentación.