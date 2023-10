Reforzar el compromiso con el medioambiente con los ambientadores recargables de Glamour Parfum

Los aromas, de la misma forma que la música y el buen arte, son capaces de transportar a las personas, despertar recuerdos, revivir experiencias y llevar a los lugares que desean visitar.

En este contexto, Glamour Parfum conoce el efecto de las fragancias sobre las emociones. Por eso, lleva alrededor de tres décadas ofreciendo viajes olfativos por medio de los sentidos con sus productos de alta perfumería para el hogar.

Pero, Glamour Parfum también es plenamente consciente de que el lugar más especial que existe es el mundo como un todo. Esto se debe a que es el espacio que aloja dentro de sí a todas las personas y que alberga la vida. Por esta razón, esta empresa se ha marcado como objetivo primordial la innovación sostenible, es decir, que sus novedosos ambientadores sean garantía de calidad y respeto por el medioambiente.

Ambientadores sostenibles y recargables La línea de perfumadores para el hogar está dirigida a que las personas puedan impregnar su casa con fragancias que reflejen su propia personalidad. Sin embargo, junto con el objetivo de proporcionar más que aromas, experiencias, esta empresa ha innovado tanto en la estructura del envase como en la fórmula de los ambientadores.

Bajo el lema de "Reducir, reutilizar, reciclar", Glamour Parfum encapsula los perfumadores en estructuras recargables, por lo que los clientes no se verán forzados a desechar los envases, lo cual causaría más contaminación. Además, la empresa está comprometida con la no emisión de gases, por lo que no utilizan gases a presión.

Asimismo, estos ambientadores tienen la peculiaridad de que minimizan la emisión de partículas. Esto ayuda a expandir el aroma, aportando una mayor concentración y duración.

Todo ello aumenta, por un lado, el confort, la evocación de los sueños y de los lugares añorados, al mismo tiempo que permite descansar al cliente con la conciencia de que su experiencia sensorial no está perjudicando al medioambiente.

Viaje por el mundo Glamour Parfum y su innovadora propuesta de perfumería para el hogar ha logrado consolidarse como una de las mejores alternativas.

Sus ambientadores permiten viajar sensorialmente a una variada gama de destinos tan diversos, característicos, exóticos y emocionantes como Madrid, Ibiza, Barcelona, Londres, Roma, París, Berlín, Atenas, Santorini, Miami, Nueva York, Granada, Petra, El Cairo, Tokio y Dubai, entre otros. Cada uno de ellos con su propia esencia y, a la vez, reflejando un poco de la personalidad del cliente.

Todas esas rutas son alcanzables sin necesidad de salir del hogar, ya que la empresa, siempre pensando en la satisfacción y comodidad de sus clientes, ofrece envíos a toda España.