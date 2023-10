Facilitar los trabajos de almacenaje en empresas con el montacargas eléctrico de Mesumex

Los avances tecnológicos en el área industrial han propiciado la creación de herramientas versátiles, eficientes y menos contaminantes para la realización de trabajos de almacenaje en las empresas.

Un ejemplo de ello son los montacargas eléctricos. Este tipo de dispositivos, han logrado tener una amplia demanda en el mercado, ya que logran superar el rendimiento de los montacargas de combustión interna, pero sin generar ruidos, contaminaciones o necesidad de mantenimiento constante.

Debido a estos beneficios, cada vez son más las empresas que buscan alternativas para adquirir estas máquinas y mejorar la productividad de sus equipos. La empresa mexicana Mesumex es especialista en la comercialización y distribución de maquinaria industrial de última generación y alta calidad que facilitan la elaboración de trabajos de almacenamiento en las industrias.

¿Por qué considerar los montacargas eléctricos? El montacargas eléctrico es un equipo de carga que no necesita de diésel o gas, sino que requiere únicamente de la recarga de sus baterías. Su objetivo es levantar, transportar y bajar la carga en almacenes, y es de gran utilidad en la industria de la construcción, minería, industria maderera, alimentaria, entre otras.

Uno de los beneficios de esta herramienta es que su rendimiento es superior a los montacargas de combustión interna, ya que tiene la capacidad de cargar de entre 1 a 6 toneladas de peso a diferentes alturas, dependiendo del modelo. Adicionalmente, no genera ruidos molestos ni gases nocivos como el CO₂, por lo que puede mejorar la salud de los empleados y puede utilizarse en espacios cerrados como bodegas, almacenes y fábricas.

El ahorro económico es otro de los beneficios de este tipo de maquinarias, ya que no requieren de gastos de mantenimiento recurrentes o ajustes de sus piezas. Gracias a estas ventajas, cada vez son más las empresas del sector industrial y comercial que están eligiendo esta opción para mejorar su productividad operacional.

Mesumex es una compañía mexicana que ha destacado en el sector por ser un referente en la venta y distribución de este tipo de maquinarias. Para eso, cuentan con un amplio catálogo de montacargas de diferentes tipos, tales como manuales y eléctricos que se adaptan a la necesidad de cada empresa.

Entre ellos, cuentan con el modelo EFS151. Se trata de un montacarga triciclo eléctrico de batería de litio de 1.5 toneladas que tiene un tamaño compacto y ofrece una gran maniobrabilidad para realizar trabajos en espacios estrechos. Además, tiene un pequeño radio de giro de 1495 mm, lo que le permite a los operarios trabajar con mayor flexibilidad.

Por su parte, su batería de GM de 48V/160Ah no requiere de mantenimiento y permite reducir los gastos operacionales.

Beneficios con la compra de maquinaria industrial Además de ofrecer máquinas industriales de reconocidos fabricantes del sector, la compañía se ha esmerado en proporcionar a sus clientes beneficios extra a quienes adquieren sus productos. Tienen un servicio de envío a domicilio con entrega entre 2 a 5 días hábiles, dependiendo de la ubicación.

Por otra parte, su equipo de técnicos especializados en maquinaria industrial realizan formaciones in situ en las empresas, asesorándolos en el correcto uso de cada uno de los productos que comercializan.