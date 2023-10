La finca Prados Moros dispone de espacios para bodas bajo la lluvia

Entre nueve y doce meses antes de la boda, normalmente se recomienda empezar a planificar todo.

Con este tiempo de anticipación es imposible prever un factor que puede resultar fundamental: el clima. Por este motivo, muchas parejas temen que la lluvia, o una nevada en invierno, pueda arruinar la celebración.

Con respecto a esto, los especialistas de la finca Prados Moros sostienen que siempre hay que tener un plan B. Por ejemplo, en el caso de este establecimiento hay distintos espacios en los que es posible realizar una fiesta a pesar de que haya condiciones climáticas adversas.

En Prados Moros es posible realizar bodas en días de lluvia La finca Prados Moros se encuentra ubicada en la Sierra de Guadarrama, a solo 35 minutos de Madrid. Este establecimiento cuenta con distintos espacios en exteriores e interiores que disponen de una decoración cuidada al detalle. Ahora bien, si por la lluvia o por otros motivos no es posible emplear las zonas descubiertas, hay distintos espacios interiores que son adecuados para llevar adelante una fiesta inolvidable.

En primer lugar, la finca Prados Moros dispone de un espacio cubierto llamado El Zaguán, que contiene mesas y sillas para acomodar a los invitados. Además, este ambiente cuenta con decoración integrada por luces y otros elementos que permiten crear una atmósfera festiva y acogedora.

Otro de los espacios con techo disponibles en esta finca es El Invernadero. En particular, esta estancia tiene un cierre acristalado que permite disfrutar de la vista de la pradera y los jardines. Por otro lado, Prados Moros dispone de un comedor techado con un ventanal que permite disfrutar de la sierra de Guadarrama de fondo. Estos espacios se pueden usar durante distintos momentos de la boda, como por ejemplo la recepción, la cena o la discoteca para poder disfrutar del evento sin preocuparse por lo que sucede fuera.

Consejos de la finca Prados Moros para novios que se preocupan por la lluvia Los especialistas de esta empresa recomiendan no preocuparse por el clima y elegir la fecha a partir del gusto y la conveniencia propia. En este sentido, la lluvia es una posibilidad, ya que puede darse en cualquier estación del año. Simplemente, hay que tener a disposición un plan B como el que ofrece Prados Moros.

Por otra parte, un día de lluvia puede ser tomado como una oportunidad para divertirse con paraguas y botas de agua. Además, se trata de una ocasión ideal para tomar fotografías originales y divertidas.

Prados Moros cuenta con distintos espacios techados que resultan ideales para una boda en días de lluvia. De esta manera, es posible olvidarse del clima y concentrarse solamente en disfrutar de un día especial.