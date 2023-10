Estos son los requisitos para poder acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad para cancelar deudas por completo

El anhelo de cancelar deudas está más presente que nunca, teniendo en cuenta que cada vez hay más personas que no consiguen pagarlas por la subida de los precios, las crisis económicas o la inestabilidad laboral.

Ante este escenario, y con la intención de ayudar a quienes necesitan saldar sus cuentas, el Gobierno aprobó la Ley de la Segunda Oportunidad, que ya se encontraba vigente en la Unión Europea desde hacía 15 años. Se trata de un mecanismo que permite dejar atrás las deudas pendientes para pensar en un futuro próspero y ordenado financieramente.

Las condiciones que se necesitan para cancelar deudas a través de la Ley de Segunda Oportunidad exigen el cumplimiento de una serie de requisitos para poder acogerse a él.

Requisitos para cancelar deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad Los requisitos para cancelar deudas a través de la Ley de Segunda Oportunidad son múltiples pero simples. En la actualidad, es necesario ser una persona física, tener más de un acreedor, ser insolvente, no contar con antecedentes por delitos socioeconómicos, ser deudor de buena fe, es decir, no ser deudor a propósito, y no poseer una deuda superior a 5 millones de euros.

En cuanto al concepto de “persona física”, se refiere a trabajadores, pensionistas y desempleados, así como también a empresarios y autónomos. Quienes no pueden acogerse a esta ley actualmente son las personas jurídicas, es decir, las empresas.

Por su parte, es obligatorio tener más de un acreedor. Esto significa que para cancelar deudas por Ley de Segunda Oportunidad, la persona que pretende acogerse a este proceso legal debe dinero a más de una entidad, por ejemplo a un servicio de préstamo por un crédito y además a un banco por una tarjeta de crédito. A su vez, también es requisito la insolvencia, pudiendo ser actual o inminente (la insolvencia actual se refiere a los deudores que no pueden cumplir regularmente sus obligaciones, es decir, hacer sus pagos; mientras que la insolvencia inminente hace referencia a que el deudor puede prever que no logrará cumplir regularmente con sus pagos porque actualmente ya suponen un gran esfuerzo que apenas le deja dinero suficiente para vivir dignamente).

Cancelar deudas si se cumplen los requisitos Si se cumplen estos requisitos, el siguiente paso es ponerse en manos de profesionales expertos en esta legislación, ya que requiere de abogados con conocimientos profundos del tema para poder llevar el procedimiento legal a buen término con total garantía de éxito.

En este sentido, es necesario contar con abogados profesionales de experiencia demostrada, con casos de éxito reales a sus espaldas, con buenas valoraciones de sus clientes pasados que certifiquen su buena labor, y que apuesten por un trato transparente y cercano, para garantizar el acompañamiento de la persona durante todo el procedimiento.

En un contexto donde los procesos de morosidad son cada vez más comunes, la Ley de Segunda Oportunidad es un método para cancelar deudas de manera segura y legal si se hace con los expertos adecuados.