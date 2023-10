El smartwatch para niños se presenta como la alternativa ideal a los móviles para los más pequeños, por SaveFamily

Una de las alternativas de comunicación y seguridad más convenientes ante las crecientes limitaciones al uso de móviles es el smartwatch para niños.

La tecnología de empresas como SaveFamily ha permitido la fabricación de relojes con todo tipo de funcionalidades ideales para padres e hijos.

Su producto bandera es el exclusivo SaveWatch Plus que viene con WhatsApp, GPS, conexión wifi, botón SOS, función antibullying y permite recibir y realizar llamadas. Este equipo diseñado para pequeños puede usarse sin restricciones, incluso en las escuelas, gracias al "modo clase" que permite el desarrollo del aprendizaje sin interrupciones.

Una tendencia en auge El uso de móviles por parte de los escolares es cada vez un tema más cuestionado en distintas instancias. En 2023 ya las comunidades autónomas de Madrid y Galicia los prohibieron expresamente en los colegios. El resto de las regiones deja la decisión a las instituciones educativas y las asambleas de padres.

Recientemente, la Asociación Española de Pediatría (AEP) solicitó abrir un debate serio sobre el uso de móviles durante el recreo. Junto a la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD) estos profesionales instaron a una reflexión profunda y a tomar decisiones coherentes. La preocupación radica en su impacto negativo en el coeficiente intelectual.

Datos de la AEP sostienen que se ha probado una caída de 7 puntos en este indicador. Esta anomalía se ha manifestado en aspectos como un menor desempeño en competencias como la lectoescritura. También se habla de problemas de sueño y déficit de atención asociados al excesivo uso de las pantallas. En la medida que aparecen nuevas consecuencias por el uso del móvil crece la resistencia general a su tenencia por parte de las escuelas.

Un reloj es la alternativa perfecta SaveFamily es una empresa de tecnología española que ofrece una serie de productos y servicios para la conectividad de niños y personas dependientes. Su principal producto es el smartwatch para niños con GPS y llamadas, pero además tienen relojes inteligentes para adultos, cámaras fotográficas digitales, pulseras y tablets.

Sobre su reloj inteligente para niños aseguran que se trata del producto en su tipo más potente del mercado. Este dispositivo permite no solo ver la ubicación en tiempo real, sino que hace posible revisar la ruta recorrida. También incorpora novedosas funciones como escucha remota y control parental de las llamadas de salida y entrada.

Con su procesador ultrarrápido y su batería de larga duración, se trata de un equipo que permite las mismas garantías de conectividad que un móvil. La diferencia, destaca el equipo de SaveFamily, es que su uso no es motivo de debate en la actualidad, ni se encuentra limitado. Los niños pueden llevarlo todo el tiempo sin tener que apagarlo, por eso representa una garantía de tranquilidad para los padres.