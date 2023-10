El proyecto Silicon Eurocluster selecciona y pone en marcha 12 proyectos para impulsar el liderazgo europeo en microelectrónica y nanoelectrónica

El proyecto 'Silicon Eurocluster' nació el año pasado con el objetivo de contribuir al mantenimiento del liderazgo europeo en los campos de la microelectrónica, componentes y sistemas, contribuyendo también a un "futuro más verde, digital y resiliente en Europa" Ahora, esta alianza europea -de la que forma parte el Clúster GAIA- subvencionará con 80.000 euros 12 propuestas muy prometedoras en los campos de la innovación en sistemas microelectrónicos y tecnologías clave como: radiocomunicaciones, ciberseguridad, inteligencia artificial, captación de energía, fotónica y sensores.

En octubre de 2023, 12 proyectos de innovación seleccionados a través de una convocatoria pública y financiados en el marco del proyecto 'Silicon Eurocluster', arrancan con el objetivo de impulsar la excelencia tecnológica y reforzar la independencia europea de la industria de semiconductores. El proyecto lo desarrollan los clústeres miembros de la "Alianza Silicon Europe", una alianza a la que pertenece el Clúster de Industrias del Conocimiento y Tecnología de Euskadi (GAIA), que reúne a más de 2.000 entidades del sector digital europeo que trabajan para reforzar la posición de Europa en el campo de la microelectrónica y la nanoelectrónica.

Ahora, el proyecto "Silicon Eurocluster", proporcionará financiación a 26 empresas solicitantes de 12 países europeos que participan en 12 proyectos prometedores que abordan sistemas microelectrónicos y diversas tecnologías clave como: radiocomunicaciones, ciberseguridad, inteligencia artificial, captación de energía, fotónica y sensores.

La evaluación de las propuestas ha sido llevada a cabo por expertos independientes garantizando la integridad del procedimiento de selección, la calidad y la experiencia en la selección de proyectos de alto impacto. Los proyectos seleccionados son:

Acrónimo, título del proyecto y país de origen beneficiarios

AIWeeder: AI for smart weeding support for farmers, Bulgaria

DDFA: Danger Detect & Fatality Avoidance. Austria, Italia

DECT NR+: World first non-cellular private 5G DECT NR+ connectivity for health care applications. Alemania

Green-Grid: Green Energy Harvesting for a Global IoT-Powered Grid. España, Francia – Nueva Caledonia

Listen and Predict: Develop and test IoT sensor boxes. Suecia, Alemania

LPS-OCF: Open Circuit Finder for Lightning Protection Systems. Letonia, Estonia

MAISOR: Implementation and demonstration of a microelectronics chip for Edge-AI computing into a high-resolution vapor sensor for olive oil classification. Francia, España

NetQRNG: NETwork Raspberry Pi-based Quantum Random Number Generator. Bélgica, Italia

SEPOC: OPV energy harvester for Self-Powered Camera. Francia, Bélgica

SIMPRINT: Simplified Mobile Printer with Increased Autonomy. Austria

SollTech: Sensor based IoT technology for protecting off-season tourism infrastructure..Eslovenia, Croacia

VerIoT: System for verification and optimization of emerging IoT RFID. Austria, Alemania

La convocatoria atrajo la atención de 61 consorcios europeos de 24 países diferentes, lo que refleja el gran interés por este sector estratégico. Los 12 proyectos seleccionados, que recibirán una financiación de 80.000 euros cada uno y se llevarán a cabo en colaboración entre 2 o 3 socios, se desarrollarán a lo largo de los próximos 6 a 9 meses.

Las actividades financiadas incluirán la investigación de los requisitos técnicos y de diseño, el desarrollo de prototipos o demostradores de productos o servicios, la planificación y realización de estudios y pruebas para verificar la innovación; así como la investigación de las condiciones del mercado, incluida la identificación de clientes, necesidades de los éstos, socios potenciales y competidores.

Como destaca la Alianza Silicon Europe, el desarrollo de estos 12 proyectos punteros "es una muestra del compromiso continuo de Europa por mantener su liderazgo en tecnología y promover la innovación en sectores críticos para el futuro".

¿Qué es Silicon Eurocluster?

Silicon Eurocluster es un proyecto financiado por la UE cuyo objetivo es situar a Europa en una posición de liderazgo en el desarrollo y la producción de micro- y nanoelectrónica (tecnologías facilitadoras esenciales) aprovechando la alianza de clusters existentes en Alemania, Austria, Bulgaria, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia. Las ambiciones del proyecto consisten en prestar apoyo directo a PYMEs mediante financiación, para apoyarlas en nuevos proyectos, internacionalización, innovación, creación de redes y formación hacia un futuro más ecológico, digital y resiliente en Europa. El proyecto se desarrollará hasta febrero de 2025 y cuenta con un presupuesto de más de 1,5 millones de euros, con una financiación de unos 1,4 millones procedente de la Unión Europea. 1,05 millones de euros se destinarán a apoyar financieramente a las pequeñas y medianas empresas europeas.

Más información sobre el proyecto Silicon Eurocluster https://www.silicon-europe.eu/eurocluster/

¿Qué es Silicon Europe Alliance?

Silicon Europe Alliance es una agrupación de clusters basados en la electrónica, que representa a más de 2000 empresas e instituciones de investigación que prestan servicios e impulsan negocios en los siguientes campos de aplicación: Movilidad Inteligente, Vida Inteligente, Salud Inteligente e Industria Inteligente.

Doce clusters europeos de renombre (CNSC, CSConnected, GAIA, HighTech NL, Mesap, Midas, Minalogic, Mobile Heights, Pole SCS, Silicon Alps, Silicon Saxony y TICE.PT) han unido sus fuerzas para apoyar el objetivo de Europa de convertirse en el principal centro mundial de tecnologías innovadoras de electrónica y software. Estas agrupaciones reúnen los conocimientos tecnológicos y los recursos de los principales institutos de investigación y empresas de Europa en los ámbitos de las tecnologías digitales y la IoT, como la microelectrónica y la nanoelectrónica, la fotónica, las TIC y el software.

Más información sobre Silicon Europe Alliance: https://www.silicon-europe.eu/home/

"Financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas".