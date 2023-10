El sake de Fushimi: pilar fundamental de la cocina, las tradiciones y el modo de vida en Kioto

Kioto, el centro histórico de Japón, es conocido por su riqueza culinaria y su cultura tradicional. El sake de Fushimi, que ha sido transmitido a lo largo de generaciones, guarda una estrecha relación con estas tradiciones. El sake de este distrito junto con su famosa agua son los protagonistas de una experiencia inmersiva para todos los amantes de la gastronomía, según Accord Un patrimonio oculto: la elaboración del sake en Fushimi

Fushimi, la entrada sur de la ciudad de Kioto, es conocida por ser una de las tres principales regiones productoras de sake de Japón, y se dice que su elaboración comenzó en el periodo Yayoi. Desde entonces, la tradición de la elaboración del sake se ha transmitido de generación en generación, y es por eso que actualmente 20 destilerías continúan produciendo sake en Fushimi, debido a que cuenta con abundantes aguas subterráneas de gran calidad, ideales para su elaboración.

Viaje de dos días al corazón del sake y la cultura de Kioto

Los turistas disponen de un itinerario diseñado con todo detalle y especialmente organizado para descubrir las maravillas del sake de Fushimi y su famosa agua, que incluye la visita a un campo de arroz de sake y a una destilería de sake. Incluso se puede disfrutar de un almuerzo tradicional japonés y explorar la pintoresca zona de Fushimi, terminando el día con una cena especial que combina cocina italiana y sake de Fushimi.

Visitas especiales a destilerías famosas

Los visitantes tendrán la oportunidad de realizar visitas privadas a destilerías de sake únicas, como Masuda Tokubee Shoten, que lleva más de 300 años de actividad, Saito Shuzo, que constantemente añade nuevas ideas como el sake espumoso, y Matsuyama Sake Brewery, donde podrán descubrir la avanzada técnica artesanal de la fábrica. Después de esta visita, se puede pasear por las históricas calles repletas de destilerías. Otra opción, es dar un paseo en un barco "Jikkokubune", réplica de los barcos que antaño transportaban el sake, el arroz y otros productos de Fushimi a Osaka.

Un viaje gastronómico y sostenible

Después de visitar una granja en Fushimi para ver cómo el arroz de sake de Kioto se cultiva con su famosa agua y cosechar verduras tradicionales de Kioto, es posible almorzar en el restaurante Uosaburo o Kyoryori Seiwasou. Los visitantes podrán disfrutar de las vistas de los amplios jardines japoneses y saborear la cocina de Kioto de producción y consumo local, en la que se utiliza caldo de sopa elaborado con la famosa agua de Fushimi, verduras locales y lías de sake (un subproducto del proceso de elaboración del sake), todo elaborado de un modo realmente sostenible.

Lujosas cenas maridadas y estancias de ensueño

En esta zona se encuentran dos hoteles que encarnan modos de vida sostenibles, Good Nature Hotel Kyoto y The Thousand Kyoto, ambos ubicados en el centro de Kioto.

Aquí, los visitantes podrán degustar un maridaje perfecto de cocina italiana con ingredientes de Fushimi y sake local durante una cena en los restaurantes Erutan o Scalae del hotel. Estas combinaciones ofrecerán al viajero una idea de lo que le espera al degustar el sake que se lleve a casa como recuerdo. Situado en el corazón de Kioto, muy cerca de Gion, Good Nature Hotel Kyoto es un hotel que ayuda a relajar mente y cuerpo a través de originales programas de bienestar para los huéspedes (yoga y experiencia zazen) y que en 2020 llegó a ser el primer hotel del mundo en recibir la certificación Well, una versión para hoteles de la norma de evaluación, en la que se evalúa tanto la perspectiva de la salud como la del medio ambiente. The Thousand Kyoto, situado a tan solo dos minutos a pie de la estación de Kioto, es un "hotel de confort sostenible" que hereda la sabiduría de la vida en armonía con la naturaleza y el espíritu hospitalario de Kioto, la capital de los mil años. Es la oportunidad perfecta para alojarse en un espacio relajante con vistas a un jardín en el corazón de la ciudad.

Una experiencia artesanal inolvidable

Los viajeros podrán sumergirse en la rica tradición de la cerámica Raku elaborando su propio vaso de sake exclusivo bajo la guía de un maestro artesano con certificación nacional de cerámica Raku en Rakunyu, un recuerdo único de su viaje a Japón. También se puede conocer el arte del metal bajo la dirección de Genbei Yamanaka, de Seikado, el taller de hojalata más antiguo de Japón, con más de 185 años de historia, y donde se pueden crear tazas de hojalata que pueden durar hasta 100 años. El sake se saborea aún mejor cuando se bebe en una taza única hecha a mano.

Este viaje que aquí se presenta es un "plan especial", no un producto cerrado. Los viajeros pueden contratarlos en función de los intereses de cada persona y están diseñados para conocer más a fondo la cultura de Kioto a través del sake de Fushimi. Para contratarlos, las personas interesadas se pueden poner en contacto con su agencia de viajes más cercana.

