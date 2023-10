OnRobot apuesta por automatizar la implantación de robots colaborativos como clave para su crecimiento: el mercado crecerá a un ritmo de más del 40% hasta 2028

Las últimas estimaciones de la firma Research and Markets indican que el mercado de cobots pasará de 1.900M$ a más de 16.800M$ en 2028[1]. En su análisis sobre las principales tendencias del mercado, OnRobot prevé automatizar el proceso de puesta en marcha de aplicaciones colaborativas permitiendo aumentar exponencialmente su implantación en todo tipo de industrias El mercado mundial de cobots no se verá afectado por la ralentización de la economía y se prevé que pase de los 1.900 millones de dólares que ha facturado en 2022 a 16.800 millones en 2028, con una tasa de crecimiento anual del 43,8%, según cifras publicadas en el informe Collaborative Robot Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028 publicado por Research and Markets.

El informe destaca que la capacidad de carga, la creciente automatización industrial, y la demanda de robots fáciles de usar son los principales factores que están estimulando el crecimiento de un mercado que sigue al alza. En su análisis sobre las principales tendencias del mercado, OnRobot señala precisamente la automatización y simplificación de las implementaciones de nuevas aplicaciones colaborativas como pieza clave para la democratización que se prevé en los próximos años

"En los últimos años hemos visto cómo el hardware y software cobótico se combinan de forma que su implementación y programación es mucho más rápida, sencilla y no se precisan conocimientos de programación. La robótica se ha democratizado con este tipo de soluciones y está ayudando a que empresas de todos los tamaños y sectores se automaticen, convirtiéndose así en más eficaces y rentables", señala Enrique Palomeque, Area Sales Manager South Europe, Middle East & Africa de OnRobot.

Los robots de servicio siguen creciendo

2022 también ha sido un año muy positivo para los robots de servicio, que han mantenido una tendencia alcista en su crecimiento. De hecho, se han instalado 158.000 unidades de robots de servicio profesional y se han comprado 5 millones de robots de servicio de consumidores, según el estudio World Robotic-Service Robots de la International Federation of Robotics (IFR).

Actualmente Estados Unidos acoge a la mayoría de los proveedores de robots de servicio seguida de China, Alemania, Japón y Francia. Y en Europa encontramos cinco veces más proveedores de robots de servicios que industriales.

En los últimos años, según el estudio de la IFR, han proliferado los robots móviles en entornos interiores gracias a su facilidad de uso y manejo. "Nos estamos acostumbrando al uso de robots en entornos cambiantes, llenos de gente que interactúan con ellos colocando o retirando cosas de ellos, por ejemplo, en restaurantes".

El estudio también señala que existe un gran interés por los robots logísticos debido a la enorme escasez de personal, que también ha llegado al sector de la limpieza. De hecho, cada vez más consideran el uso de robot para limpiar las grandes áreas y el equipo humano se dedica a rematar la tarea, limpiando los bordes.

Las tendencias a largo plazo en este sector apuntan a que se verá a los robots de servicio en entornos industriales, robots con Inteligencia Artificial, robots humanoides, cobots con brazos duales y robots móviles autónomos.

Pese a que los robots de servicio tienen todavía muchos retos por delante como la integración en la infraestructura existente o la regulación, por citar algunos ejemplos, desde la IFR señalan que en los próximos años experimentarán un gran tirón y se verá cómo la colaboración entre hombres y máquinas se acentúa aún más.