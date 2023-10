Del Black Friday al Black November

Máxima distinción Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunidad de Madrid 2023 son la máxima distinción que la ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE. En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG el Premio Solidarios el reconocimiento ha sido para la Unidad de Asistencia Jurídica de la Fundación A LA PAR, por poner en marcha este servicio de ayuda especializado, destinado a evitar los posibles abusos que sufran personas con discapacidad intelectual.