Los diferentes tipos de energías renovables, de la mano de PVAI

La Puesta en Valor de las Áreas Industriales es una iniciativa importante que procura afrontar la valorización de millones de metros cuadrados de suelos industriales que permanecen en el mundo rural español sin un uso comercial asignado.

El proyecto liderado por la asociación PVAI busca que aquellos ayuntamientos que posean polígonos industriales vacíos o semivacíos tengan la oportunidad de otorgarle un uso innovador al espacio mediante un modelo basado en los distintos tipos de energías renovables para frenar la despoblación y atraer la inversión tanto pública como privada.

Esta propuesta ecosostenible no supone coste alguno para los municipios involucrados, otorga beneficios significativos como la creación de empleo local y además representa ingresos anuales fijos por la cesión del suelo industrial.

¿Cuál es el valor de PVAI? PVAI es una asociación sin ánimos de lucro que busca vigorizar la actividad de las superficies industriales mediante un modelo ecológico para que los responsables de ayuntamientos puedan darle un uso novedoso y así potenciar el desarrollo empresarial, socioeconómico y tecnológico de las localidades.

La iniciativa de PVAI principalmente está orientada a reivindicar la importancia de los barrios industriales, situados en los diferentes distritos y pueblos de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los que busca mitigar el éxodo rural y captar – de una forma sostenible – a inversores públicos y privados.

Según señala la asociación en su plataforma web, dentro del total de 731 municipios pertenecientes a Aragón, actualmente existen 347 polígonos industriales (44%) que están vacíos o desocupados y sin un aprovechamiento adecuado para un crecimiento empresarial.

De esta manera, el proyecto de PVAI busca mejorar las condiciones de esas superficies a través de la optimización de las telecomunicaciones, de la información, de la sostenibilidad, del empleo, de la gestión medioambiental, de las energías renovables e infraestructuras; conforme a lo establecido por la nueva política industrial 2030 del Gobierno español.

La propuesta que no implica coste alguno para los ayuntamientos, en efecto, les otorga a las comunidades otras ventajas significativas como la promoción de la localidad, la generación de empleo rural y la conformación de un polígono ecoeficiente y sostenible, entre otras cosas.

Revalorizar áreas industriales con diversos tipos de energías renovables Uno de los objetivos que estructura al plan de PVAI, en su búsqueda de poner en valor a las superficies industriales vacías o semivacías, es la instalación de campos fotovoltaicos o huertos que funcionan con energía solar y potencias de hasta 3 MW.

Este tipo de instalaciones contribuyen a que los ayuntamientos no solo obtengan un ahorro considerable en la producción industrial y avancen en materia de transición energética hacia fuentes renovables, sino también a que logren ingresos extras con los cuales dotar a la localidad de banda ancha y así combatir a la despoblación.

Otra acción ecosostenible de PVAI tiene que ver con la implementación de invernaderos presurizados de alto rendimiento que permiten generar un empleo rural estable, con tecnologías ecológicas que amplían las superficies de cultivo sin generar residuos ni contaminación.

La Puesta en Valor de las Áreas Industriales que propone PVAI, en definitiva, es fundamental para potenciar el desarrollo empresarial, socioeconómico y tecnológico de los municipios de Aragón.