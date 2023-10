Inspecciones y gestión de seguridad de una empresa con Asseguratte, la app diseñada por For Easy Work

La gestión de seguridad de una empresa hoy en día debe tener acciones de evaluación de riesgos laborales que garanticen un entorno productivo y seguro de las operaciones y de los empleados.

Según un informe elaborado por Carnegie Mellon University (CMU) y Predictive Solutions Corporation, el número de desviaciones en los ámbitos de trabajo disminuye a medida que aumentan las inspecciones encargadas de monitorizar los peligros a los que están expuestos los trabajadores.

En este contexto, For Easy Work es una consultoría especializada en seguridad y salud que desarrolla Asseguratte: una plataforma digital que transforma la cultura preventiva de las organizaciones al simplificar los procesos de comunicación, las auditorías de seguridad y el control operacional.

Un software que facilita la ejecución de inspecciones de seguridad Las inspecciones de seguridad constituyen un instrumento eficaz e imprescindible, no solo para vigilar el estado de las medidas de seguridad implantadas dentro de una organización, sino también para verificar la eficacia y su grado de mantenimiento.

En este contexto, Asseguratte es una revolucionaria aplicación móvil que facilita todo el proceso de auditoría de prevención de riesgos laborales gracias a que permite disminuir los tiempos de dedicación en la gestión de documentos, al eliminar la burocracia del papel y automatizar tanto la comunicación de incidencias como de disposiciones correctoras.

Este software desarrollado por la firma asturiana, For Easy Work es versátil porque se adapta a todos los mecanismos de una empresa y contribuye personalizar las listas de revisión e integrar todos los módulos, según las necesidades del cliente.

Al mismo tiempo, este sistema digital es eficiente, ya que consigue modificar los comportamientos y promover las buenas prácticas de los empleados, duplicando su implicación sistemáticamente.

El uso operativo de Asseguratte también resuelve de un modo cómodo y seguro las actividades de gestión y flujos de comunicación porque los usuarios – a través de las nuevas tecnologías – pueden acceder fácilmente desde cualquier sitio a los procedimientos, instrucciones, datos, cuestionarios, formaciones e informaciones relativas a prevención de riesgos laborales, medioambiente, calidad y emergencias.

Además, la app de seguridad preventiva mediante su módulo Asseguratte Dashboard propicia un seguimiento de los indicadores de actividad y rendimiento en las diversas áreas, departamentos y centros de trabajo. Del mismo modo, al detectar objetivamente las áreas de mejora, favorece para tomar decisiones eficaces y ágiles.

Auditorias efectivas de seguridad con Asseguratte La plataforma digital diseñada por For Easy Work simplifica las auditorías de seguridad, sobre todo, en aquellos grupos empresariales compuestos por múltiples compañías y centros de trabajo.

En este sentido, la app aporta en tiempo real a cada responsable de las áreas e instalaciones la asignación automática y personalizada de cuestionarios de evaluación.

Asimismo, el panel administrador en la nube de Asseguratte permite efectuar seguimientos online de todas las evaluaciones de seguridad y medidas correctoras con filtros por auditor, evaluador, área, etcétera; a la vez que habilita la oportunidad de modificar o proponer nuevas disposiciones.

El software desarrollado por For Easy Work, en definitiva, impulsa una transformación digital y cultural que resuelve todos los procesos de seguridad y salud en los entornos laborales de un modo eficaz, cómodo y seguro.