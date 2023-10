El gran aliado para entrenar el cuerpo y dormir mejor, VivaGym

La calidad del sueño influye significativamente en la vida de cualquier persona, ya que mientras mejor se duerme, menores son las probabilidades de sufrir diabetes, hipertensión y otras enfermedades.

Además, dormir bien es esencial a la hora de reducir el estrés, uno de los principales generadores de patologías mentales como el trastorno de la ansiedad y la depresión severa.

En VivaGym, conocen la importancia del sueño en el día a día, por lo que recomiendan realizar actividad física como parte de tu rutina diaria.

Por qué es importante dormir mejor Es común escuchar que un buen sueño ayuda a tener un estilo de vida más saludable y que reduce significativamente las probabilidades de sufrir una muerte prematura. La razón de esto es que dormir mal puede afectar el sistema inmunitario, provocando que una persona tenga mayores probabilidades de contraer enfermedades. Además de esto, los anticuerpos y células encargados de combatir las afecciones disminuyen cuando no se duerme bien. Por lo tanto, resulta mucho más difícil para una persona combatir cualquier tipo de enfermedad y recuperarse de la misma si no está durmiendo de manera correcta.

Por otra parte, la falta de sueño aumenta en gran medida las probabilidades de sufrir obesidad, diabetes, enfermedades del corazón y otros problemas de salud graves.

VivaGym, centro especializado en entrenamiento físico y bienestar general, menciona que dormir mejor también aumenta significativamente el desempeño diario. Esto incluye una mayor productividad en el trabajo, los estudios, los entrenamientos físicos y cualquier tipo de actividad de la rutina, huyendo de un estado de somnolencia que provoca desánimo, cansancio y agotamiento mental.

El ejercicio físico y su importancia en la calidad de sueño En la rutina diaria se genera cierta cantidad de energía que mantiene a algunas personas despiertas durante la noche, evitando que consigan un sueño profundo. El ejercicio físico ayuda a canalizar esta energía, permitiendo a las personas descansar de manera placentera. Además de esto, está demostrado que el ejercicio físico reduce el estrés, aumenta el estado de ánimo y previene la apnea del sueño. Por lo tanto, cualquier tipo de sensación incómoda, pensamientos intrusivos y despertares inesperados durante la noche desaparecen si una persona entrena de forma constante.

VivaGym entiende la importancia del sueño en el día a día, por ello, ofrece planes de entrenamiento que ayudan a sus usuarios a generar un hábito de ejercicio diario que les ayudará, simultáneamente a realizar ejercicio, a combatir el mal dormir. Estos planes no están sujetos a permanencia, pueden ser contratados de manera 100 % digital e incluyen una gran variedad de actividades dirigidas y deportivas. Entre estas actividades, decenas de ejercicios de cardio, combate, ciclismo, danza, yoga, entre otros.

VivaGym cuenta con una app móvil llamada VivaHut, que permite a los usuarios registrarse en los clubes y gestionar sus planes de entrenamiento. Con esta app, el usuario puede realizar crear sus propios entrenamientos y disfrutar de sus actividades dirigidas cuando y donde desee. Esto, junto a los amplios horarios de apertura de los centros VivaGym, facilita que los usuarios puedan incluir el deporte en su día a día y mantener un estilo de vida saludable que permita una mayor calidad de sueño.