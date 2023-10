Proteger el pelo y la piel y combatir la ola de frío con estos imprescindibles de belleza

Este año, las bajas temperaturas no serán un problema con esta selección definitiva de productos con los que todos preguntarán por el rostro y la melena de quien los utilice.

Con la llegada de las bajas temperaturas, no solo hay que preocuparse por abrigarse adecuadamente, sino también por proteger la piel y cabello del impacto del frío. Para mantener una melena y piel saludable durante la temporada de invierno, Scotta 1985 ha encontrado la selección definitiva de productos de belleza imprescindibles que ayudarán a enfrentar las inclemencias climáticas con estilo y confianza.

Durante el invierno, la piel tiende a resecarse y lucir tirante y enrojecida por el viento y el frío, adaptar las rutinas de cuidado de la piel a las nuevas necesidades ayudará a mantenerla hidratada y protegida toda la temporada. A la hora de escoger una crema hidratante, es importante tener en cuenta retener la humedad de las células en la piel, por lo que el ácido hialurónico será el ingrediente clave en la crema hidratante.

Desde la marca Ocean by Mar Saura se encuentra la Ultra Regenerating Tri-Peptide Cream formulada principalmente con ácido hialurónico conocido por absorber hasta mil veces su peso en agua, el aloe vera famoso por sus propiedades calmantes, antiinflamatorias y regeneradoras. Así como por el alga enteromorpha, o alga verde, con efecto calmante, que reduce la rojez, tirantez y descamación de la piel.

Otro de los imprescindibles dentro de la rutina de cuidado de la piel, se encuentra el protector solar. Aunque el invierno puede hacer creer que no se necesita protección solar, es un error común. La radiación ultravioleta aún puede dañar la piel en días nublados, por lo que un protector solar facial con amplio espectro es esencial. Si el acabado blanquecino es el enemigo de alguien a la hora de encontrar el protector ideal, la marca Glowfilter ofrece el bloqueador en gel sin color Invisible Protection de Glowfilter es un formato mate, transparente y oil free que hidrata la piel, sin dejarla grasa para una protección de amplio espectro, sin residuo blanco. Es el producto esencial para combatir el envejecimiento prematuro, así como prevenir posibles consecuencias mayores a largo plazo.

Una de las tendencias de la piel más deseadas de esta temporada es la conocida como frozen skin, un acabado natural que simula el enrojecimiento de la piel por el frío. Para ello, desde la marca You Are The Princess se encuentra el bálsamo con color Rescue Cream. Una pomada aterciopelada que se funde al contacto con la piel para aportar un rubor natural que se puede aplicar en labios, sobre la nariz y pómulos.

Si la piel necesita ponerse en manos de los profesionales y la persona siente que la rutina resiente el estado de ánimo, los expertos de ENEA Clínica recomiendan realizarse un masaje drenante manual. Una cita de autocuidado que consiste en un masaje suave, en el cual, mediante bombeos, deslizamientos y maniobras de vacío, se abren los ganglios y se ayuda a reconducir la linfa corporal conduciéndola a los ganglios para que sea eliminada mediante la diuresis.

Del mismo modo, las bajas temperaturas y la exposición al viento pueden dejar el cabello seco y quebradizo. Para combatir esto, las mascarillas capilares intensivas son un salvavidas capilar para construir un escudo protector de la fibra frente al frío del invierno. Por esta razón, es importante potenciar los niveles de hidratación con la mascarilla Baume du Soin de Franck Provost, gracias a su innovadora fórmula compuesta por aceite de marula y açaí que nutre, repara y protege la fibra capilar, mientras mejora la resistencia del cabello dejándolo suave y sedoso.

Sin embargo, también hay otras opciones como es la de ponerse en manos de los profesionales. Desde Jean Louis David, recomiendan el tratamiento Go Repair, cuyo principal ingrediente es el extracto de caviar, que ofrece una reparación definitiva para los cabellos sensibilizados. “Contiene 45 vitaminas y minerales, lo que compone un perfecto cóctel de antioxidantes, estimulando y protegiendo el ADN de las células es un verdadero elixir de juventud”, explica Anna Martínez, Education Manager de Jean Louis David, y continúa afirmando que “la presencia de Vitelina nos aporta esa parte de nutrición sin dejar apelmazado nuestro cabello”.

Por otro lado, se encuentra el Ultimate Repair de Llongueras para reparar la fibra capilar. Se trata de un proceso que combina la última tecnología de la gama de productos de Wella con las manos de los mejores estilistas del sector. Con él se consigue reconstruir el cabello desde dentro dotándolo de fuerza por fuera. Un tratamiento reparador del cabello que ayuda a revertir el daño capilar en 90 segundos.

Cuidarse por fuera es tan importante como cuidarse por dentro y tanto la alimentación como la hidratación son igualmente relevantes. La suplementación es una de las opciones más fáciles y accesibles que sirven como ayuda para potenciar la salud sin interferir en tus hábitos diarios. El formato gominola ha llegado para quedarse y es que se ha posicionado como la alternativa a las cápsulas más cómoda para todos los públicos.

Asimismo, la marca Chic&Love cuenta con la línea de suplementos Hair & Nails especialmente indicada para fortalecer el cabello y las uñas, prevenir y ralentizar la caída del pelo e incrementar su hidratación. Todo ello es posible, gracias a su alta biodisponibilidad en vitaminas y minerales de origen natural como la biotina, el ácido fólico y la vitamina C que combaten el envejecimiento y disminuyen la caspa.

Con estos productos de belleza en el neceser, la persona estará lista para enfrentarte a las bajas temperaturas con confianza. Una rutina de cuidado personal adecuada es esencial para mantener una melena y piel saludable en cualquier estación del año. ¡No hay que esperar a hacerse con ellos!