La colectivización que nos asola

Cuando pienso en el motivo por el que esto que estoy escribiendo ahora y otros textos que he escrito y me han publicado con anterioridad ven la luz, lo primero que se me viene a la cabeza, lo superficial, es que ello es posible porque vivimos en una democracia. Nuestro Estado, desde hace más de cuatro décadas, consagra en la Constitución de 1978 una serie de libertades -entre la que se encuentra la de opinión (art. 20)- y derechos, como la protección y no discriminación de quien, en ejercicio de su libertad, manifiesta su pensamiento (art.14).



Hoy en día, en que el contenido de nuestra ley de leyes está tan en entredicho, y, como dije en otra ocasión, lo importante, según parece, es el marco (constitucional), no la obra, comienzo a preguntarme si la expulsión de algunas personas de los partidos políticos, el aislamiento y el acoso laboral, social y personal al que se somete a individuos y colectivos por manifestar sus ideas o los insultos que reciben quienes no coinciden con la oficialidad ideológica no serán una suerte de revancha que sirva para aquello que prohíbe expresamente la Constitución: la censura previa.

Lo cierto es que tengo la impresión de que, actualmente, hay un cierto miedo preconstitucional a manifestarse abiertamente sobre los asuntos públicos, cuando se sabe o se barrunta que la opinión no será del agrado de la corriente de pensamiento preponderante, lo que ha venido en llamarse progresismo: un conjunto de ideologías diferentes a las que une, no obstante, la doctrina de que el deseo y la voluntad, por ser libres, son democráticas, y que, por consiguiente, no hay legitimidad en la ley y en quienes la imparten si se oponen a los anhelos progresistas. Así, ser progresista consiste en concebir que el ejercicio del poder se basa en que las pretensiones, la ambición y el interés, con perseverancia, han de imponerse a la legalidad. En consecuencia, lo progresista se traviste de democrático, suplanta su identidad, y la reivindicación de que el cumplimiento de la ley y la igualdad de todos ante ella es condición previa indispensable para alcanzar lícitamente cualquier objetivo es, necesariamente, algo no progresista, involucionista, y, por tanto, antidemocrático.

Yo, que, por edad, fui formado (no educado, eso lo hicieron mis padres, no el régimen) en el tardofranquismo, he conseguido, creo, ser razonablemente libre, lo que me ha llevado a pensar que, a lo mejor, solo a lo mejor, el conocimiento que adquirí en mis lúgubres y fascistas aulas, junto con la Constitución y la democracia que emanó de ella, han tenido algo que ver en el resultado: quizá, soy libre porque fui preparado intelectual y moralmente para ser un individuo, no parte inerte de un colectivo.

La colectivización es una vieja conocida de finales del siglo XIX -cuyo auge se vivió en la Unión Soviética de Stalin-, que va actualizando su imagen con el paso de los años para poder seguir pareciendo joven y continuar obteniendo una buena venta, pero siempre con los mismos fines: la apropiación. En origen, de los servicios y de los medios de producción; tras ellos, de la libertad de prensa, de expresión, de reunión y de manifestación; después, del lenguaje (República Democrática de Alemania, República Democrática del Congo, República Democrática de Afganistán, República Democrática de Corea, República Democrática de Vietnam …), de la libertad de pensamiento y, finalmente, de la verdad -oculta bajo toneladas de eufemismos como mayoría social, participación, democracia asamblearia, la gente, la calle, etc. o de causas nobles, tales como la mejora de la convivencia, el perdón, la solidaridad, etc.- y de cualquier atisbo de su búsqueda.

Hoy, como ayer, me temo, lo democrático es integrarse en la colectivización progresista. Hay que odiar con plurinacionalidad, amar con ecofeminismo, oír en silencio y sin pensar, ver con perspectiva de género, sentir con multiculturalidad, creer con sinodalidad, formarse con aculturalidad y destruir sin piedad todo lo que quede fuera, que, naturalmente, es antisocial.