El desenlace del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo tuvo lugar el pasado viernos, 29 de setiembre, ciertamente no quedaba espacio para la sorpresa. El hecho de que Sánchez hurtara al Parlamento su obligación moral de responder directamente al candidato Feijóo, en dos ocasiones, no permite hablar propiamente de un debate en sentido estricto. Porque el bronco portavoz socialista que se buscó Sánchez no argumentó nada frente al alegato de Feijoo contra el chantaje independentista, ni criticó en serio el programa de gobierno que expuso el candidato.



Óscar Puente se dedicó al insulto personal, a las medias verdades y a arrojar basura sobre la propuesta seria y coherente expuesta por el candidato. Evidentemente, de eso se trataba, de embarrar el campo, de bajar el nivel de la conversación y de impedir que la ominosa sombra de la amnistía siga erosionando el crédito social de Pedro Sánchez.Sin duda, hurtaron al Parlamento la ocasión de un gran debate.