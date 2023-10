José Cedena y su nuevo libro de sainetes

José Cedena, el autor teatral que muchos catalogan como “el rey del sainete”, acaba de publicar un nuevo libro titulado ¡Camarero! ¡Una de sainetes! ¡Marchando!, con ocho piezas de su género preferido. Ocho sainetes de temas muy diversos y con marcos muy diferentes: Apuesta en Valdemulas, que se desarrolla -como el título indica- en el pueblo de uno de sus ya míticos personajes, como es el Niceto. Mismo lugar que donde transcurre La almorrana del Margarito, otro de los sainetes en cuestión. Lisarda y el cura es otro de los muchos encuentros en un parque de la viejecita Lisarda, su personaje estrella, al igual que Lisarda y la maruja Aniceta, otro más de esos sainetes. Los remedios de Vicente tienen como marco una sala de rehabilitación y Si bebes no conduzcas, pero agua sí la sede de una asociación donde se hace terapia de grupo contra el alcoholismo. El bigardo es un golfillo que se las ingenia para vivir del cuento y no dar ni golpe y, por último, Las calderas de Pedro Botero, que se desarrolla nada más y nada menos que….¡en el infierno!

Ocho nuevos sainetes con el firme propósito de siempre de este autor: hacer reír con gana. No cabe duda que reír es algo que nos hace mucha falta en estos tiempos que corren de pandemias, de guerras y de sinsabores. Y eso es lo que busca José Cedena preferencialmente en toda su obra, hacer que la gente se olvide de sus penas y de sus problemas cotidianos; llevar un poco de alegría y felicidad a todo el mundo y sobre todo, como él indica a menudo, a los que más lo necesitan. Su página web es un fiel reflejo de su obra y una explícita fuente de información para todos aquellos que quieran representar sus obras y sus sainetes.