La luz azul emitida por las pantallas digitales y el fotoenvejecimiento cutáneo

Es difícil imaginar un mundo en el que las personas se aparten por completo de los dispositivos digitales a día de hoy, ya que tablets, móviles y ordenadores se han convertido no solo en fuentes de entretenimiento, sino también en herramientas de trabajo e información.

Por eso, es fundamental que las personas estén al tanto de los efectos de la luz azul sobre su piel, ya que las extensas jornadas de exposición a este tipo de radiación es perjudicial. Y eso impone la necesidad de tomar las medidas de protección y reparación oportunas, como utilizar el sérum, el booster y la crema de la línea Blue Light Action de DOCTOR KLEIN.

La relación entre las pantallas y la luz azul La luz azul se encuentra presente en la naturaleza, ya que es emitida por el sol. Además, también se usa en terapias dermatológicas, pero siempre bajo estricta supervisión profesional para garantizar bajas intensidades y exposición de corta duración.

El problema con este tipo de luz en el entorno digital es que la exposición a esos rayos por medio de las pantallas es prolongada. La longitud de onda de la luz azul es de 400 nm y 500 nm aproximadamente.

Aunque la luz azul natural ofrece ciertos beneficios al regular los ciclos de sueño y vigilia, cuando se trata de las extendidas exposiciones con tecnología digital se producen una serie de efectos negativos. Esto se debe a que los rayos penetran en la piel a mayor profundidad que los rayos ultravioleta y afectan las células epiteliales.

Consecuencias y prevención Las consecuencias por los daños a nivel celular incluyen deshidratación, aparición de arrugas debido a la pérdida de firmeza y elasticidad, y aumento de manchas. Por ello, DOCTOR KLEIN, una marca de cosmética natural especializada en piel sensible desarrolló una línea dirigida a ofrecer una solución para ayudar a combatir el deterioro de la piel debido a la luz azul.

La efectividad de esta línea cosmética se debe a que contiene el principio activo Algae Blue Light – DNA FIX que procede de la microalga Spirulina Maxima. Estos componentes se activan con la luz azul y comienzan a reparar la estructura del ADN celular.

De igual manera, las microalgas utilizadas para los productos de Blue Light Action contienen Ficocianina. Esta sustancia es altamente antioxidante y previene el fotoenvejecimiento. Por lo que, en resumen, la línea de cosméticos ayuda a la firmeza y luminosidad de la piel, al mismo tiempo que reduce las manchas y arrugas.

Además, la línea cuenta con una bruma spray, Magic for Make up, supercómoda por llevar encima, que es fijadora de maquillaje y protectora de la luz azul.