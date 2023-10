Cómo perdonar una infidelidad y entender si vale la pena hacerlo, por Contigo Psicología

Para muchas parejas, elegir perdonar la infidelidad es una de las decisiones más difíciles porque, en la mayoría de los casos, la ven como el punto de ruptura de su relación.

Sin embargo, existen personas que aceptan las disculpas de su pareja y olvidan lo sucedido tras evaluar las razones, maneras y condiciones en las cuales se desarrolló el engaño.

Los psicólogos en Ávila de Contigo Psicología orientan a sus clientes sobre cómo perdonar una infidelidad y los ayudan a entender si vale la pena o no hacerlo.

¿Es posible perdonar una infidelidad? Cada persona tiene su criterio propio sobre la infidelidad y si es capaz o no de perdonar a su pareja si comete este acto de engaño. Por lo tanto, el perdón de la infidelidad es una decisión individual en cada pareja.

En ambos casos (capacidad de perdonar o no) es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos, entre los cuales Contigo Psicología menciona comprender las razones por las que ha ocurrido el engaño.

Por un lado, el individuo dispuesto a perdonar debe evaluar si su pareja muestra arrepentimiento verdadero, desea hacer cambios y busca comunicarse y trabajar en la relación. Además de esto, los expertos en cómo perdonar una infidelidad de Contigo Psicología explican que perdonar no significa olvidar. Por el contrario, es necesario tener en cuenta la idea de superar el dolor del engaño, trabajar en la relación y estar dispuesto a enfrentar el desafío con visión a largo plazo.

Como punto extra, también se menciona que siempre es fundamental velar por una relación donde persista el bienestar personal y general.

¿Cómo perdonar una infidelidad?, por Contigo Psicología Los psicólogos de este centro en Ávila explican en uno de sus blogs más recientes cómo perdonar una infidelidad y ofrecen sesiones privadas para trabajar más a fondo en ello.

En la publicación el primer tip que da esta clínica de psicología es aceptar los sentimientos, ya sea dolor, traición, enfado o cualquier otro tipo de sensación.

También se recomienda que la pareja tenga una comunicación abierta y honesta sobre el tema para entender los motivos por los cuales ocurrió la infidelidad. De esta manera, es más sencillo para el afectado analizar el tema, expresar sus sentimientos y decidir si trabajar en aceptarlos, trabajarlos y superarlos. Otro tip dado en publicación es aceptar la decisión de una manera fuerte, sana y comprometida, pensando siempre en crecer la confianza y, por supuesto, establecer límites y expectativas claras. Como últimos consejos, recomiendan a las víctimas de infidelidad perdonarse a sí mismos de cualquier error que cometieron y no culparse a sí mismos por la infidelidad de su pareja.

En Contigo Psicología se encuentran psicólogos especializados en terapias de pareja y cómo perdonar una infidelidad, dispuestos a ayudar a sus clientes a trabajar y superar el engaño. Esto implica ayuda tanto si la persona decide continuar con su pareja como si elige finalizar la relación.