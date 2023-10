Entrevista con Flysurf; la marca que necesita el surfista principiante

Entrar en el mundo del surf es una aventura física, mental y espiritual que representa todo un reto.

Para aprender con rapidez y seguridad hace falta voluntad y disciplina, además de tablas especialmente diseñadas para propulsar el aprendizaje cogiendo olas.

La empresa fabricante y distribuidora de tablas de surf para principiantes y surfistas intermedios Flysurf, destaca en el mercado por ofrecer tablas de surf únicas en cuanto a diseño y elaboración con la tecnología Flex-Fiber®.

Uno de los impulsores de la marca, Víctor Antona, explica mediante una entrevista los detalles que hacen de Flysurf una excelente opción para maximizar el rendimiento y la progresión del surfista principiante.

¿Cómo surgió la idea del proyecto Flysurf?

Flysurf es un proyecto que surge de una necesidad en el aprendizaje de surf. Aprender a surfear hasta el punto de disfrutar una ola al 100 % es un proceso lento, duro y, a veces, frustrante. A pesar de ser una comunidad que es cada vez más grande, el surfista principiante e intermedio muchas veces se encuentra muy solo, y Flysurf surge con la idea de acompañarle en su camino de aprendizaje de surf, aportándole tablas de surf y material adecuado para que siga mejorando.

¿Cuáles son los elementos diferenciadores de las tablas Flysurf con respecto a otras marcas del mercado?

Nuestra construcción de tabla es uno de los puntos más diferenciadores. Una construcción única que nos permite hacer tablas de surf ligeras, con mucha flotabilidad y fáciles de surfear. Estos son aspectos fundamentales para que un surfista principiante mejore.

La empresa también se ha ocupado de lograr una fabricación sostenible, respetuosa con el medioambiente. ¿Cómo han hecho posible esta realidad?

La fabricación sostenible en tablas de surf es un tema complejo y en el que todavía existe mucho margen de mejora. Desde nuestro lado tenemos claro que esa es la dirección que queremos llevar y año tras año vamos tomando acciones como reducir la cantidad de plástico desechable en el packaging, o incluir pads de tracción con las tablas para no usar cera que puede acabar en el mar.

¿Cuál es la tabla más recomendable del stock de Flysurf para los principiantes?

Hay varios factores que son importantes a la hora de decidir qué tabla elegir. Los más importantes son el nivel de surf, peso y altura. Para un surfista principiante, los mejores modelos son la Cold Hawaii y la Double Agent, en función de cómo de principiante sea la persona y de su peso y estatura.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de asesoría para el cliente que compra su tabla Flysurf por primera vez?

Nosotros somos conscientes de lo importante que es elegir la tabla adecuada para cada persona, y que a veces pueden surgir dudas o preguntas. Por eso ofrecemos un asesoramiento personalizado. Lo mejor es que nos contacten por el WhatsApp que tenemos en la web y desde ahí contestamos a todas las dudas y hacemos las preguntas adecuadas para recomendar la mejor tabla para cada caso.

¿Cómo es la relación de la empresa con negocios e iniciativas locales y con el mercado internacional? ¿Colaboráis con alguna entidad?

Una parte muy importante de nuestro negocio está enfocado en ofrecer a las escuelas de surf material de calidad para poder desempeñar su negocio. De esta manera, tenemos un contacto muy cercano con los dueños de escuelas de surf, que son miembros importantes de las comunidades de surf locales.

Por otro lado, colaboramos con la ONG de origen cántabro Surf&Nature Alliance, que se encarga de preservar ecosistemas de surf por todo el mundo (principalmente en España).

Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mejor rincón del planeta para practicar este deporte?

Va a sonar muy a tópico, pero aquel en el que más lo disfrutes. Y esto es algo muy subjetivo y que depende de cada uno... Para algunos será el sitio con los tubos más radicales y para otros, simplemente donde pueda surfear con sus amigos.

¿Cuáles crees que han sido los factores que han contribuido a que sea uno de los deportes más populares entre los jóvenes en los últimos años?

El surf tiene algo que yo no he experimentado con ningún otro deporte. Genera unas emociones en el momento de coger una ola, que son realmente adictivas. Esa sensación de vivir el momento, de surfear algo que se mueve y está "vivo" como es una ola, y encima poder hacerlo en el mar, que cuando lo pruebas es difícil de olvidar. Por eso creo que en el momento en el que la gente ha tenido acceso a probarlo, era cuestión de tiempo que se popularizara.

La prioridad de la empresa es que sus clientes conecten con la experiencia de surfear como una oportunidad de crecimiento personal, pero también para conocer las mejores playas de España y el mundo, para coger olas con tablas de máxima calidad cuya fabricación está fundamentada en la innovación y la seguridad.