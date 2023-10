El secreto de belleza de los expertos para una piel joven y un pelazo fuerte y brillante

Desde Niche Beauty Lab invitan a descubrir la nueva funda de almohada de Transparent Lab con beneficios hidratantes, antiedad y anti encrespamiento para cuidar la piel y cabello mientras se duerme.

¿Arrugas y líneas de expresión? ¿Piel seca y deshidratada? ¿Pelo encrespado y quebradizo? ¿Se busca maximizar la eficacia de la crema de noche? Cuidar la piel y cabello mientras se duerme con la Funda de Almohada de Transparent Lab es un secreto de belleza que complementa la rutina de cuidado capilar y antiedad para tener la mejor piel, mantenerse joven y un cabello más suave y brillante.

Funda de almohada hidratante y antiedad Esta funda de almohada no solo ofrece un descanso reparador, sino que también se convierte en el aliado en la búsqueda de una piel más joven y un cabello más fuerte y brillante. Esta es la magia de la Funda de Almohada de Transparent Lab, una innovación que está transformando la forma en que se cuida la piel y cabello mientras se duerme. Ya se pueden olvidar las arrugas, la piel deshidratada y el cabello encrespado con esta funda de almohada única.

Se consigue gracias a las tecnologías de NYLSTAR, se crean fuertes cadenas moleculares con puentes de hidrógeno en la matriz del hilo. Esto proporciona un 27 % de hidratación adicional a la piel en 7 días, cuidando la piel sin rozaduras ni reacciones alérgicas. Además, los iones de plata incrustados en la matriz molecular del hilo, inhiben completamente la proliferación de virus y bacterias de forma permanente para evitar irritaciones y acné.

3 razones por las que la funda de almohada de Transparent Lab puede mejorar la piel y cabello Hasta ahora, cuando se habla de cuidar la piel y cabello, se piensa en mascarillas, cremas, ampollas… Sin embargo, hay un producto que, hasta ahora, no se está teniendo en cuenta y que puede estar reduciendo la eficacia y los resultados de todos estos productos aplicados en la rutina de noche.

Potenciar los resultados de la rutina ¿Y si alguien dijera que se está tirando a la basura toda la inversión realizada en la rutina de skincare al dormir en una funda de algodón convencional? La funda de almohada de Transparent Lab no es solo un accesorio, es una inversión en el cuidado facial y capilar. Las fundas de almohada convencionales, fabricadas en algodón, tienden a absorber las cremas y sérums aplicados en la piel, reduciendo su efectividad. La funda de almohada de Transparent Lab, apenas absorbe los productos aplicados sobre el rostro, mejorando así la efectividad de tu rutina de cuidado facial.

Mantener la piel hidratada y prevenir la aparición de arrugas Se pasa un tercio de la vida durmiendo, ¿Y si dicen que dormir con la funda de almohada de Transparent Lab puede ayudar a prevenir arrugas y mantener la piel hidratada?. Con el paso del tiempo, la piel pierde elasticidad y las arrugas del sueño, provocadas por la fricción y la presión sobre la piel del rostro, pueden hacerse más pronunciadas y duraderas.

La funda de almohada de Transparent Lab ocasiona menos fricción a la piel ayudando a reducir y prevenir la aparición de arrugas. Además, mejora en un 27 % los niveles de hidratación de la piel en 7 días comparado con una funda de algodón.

Proteger el cabello A diferencia de las fundas de almohada de algodón convencionales, la textura suave y efecto seda de la funda de Transparent Lab, reduce el encrespamiento, retiene la humedad y los aceites naturales del cabello mientras se duerme y previene la rotura por sequedad.

En resumen, Transparent Lab Pillowcase es mucho más que una funda de almohada; es una inversión en belleza y bienestar. Una alternativa vegana a las fundas de almohada de seda que potencia la rutina de cuidado facial y capilar, previene el envejecimiento prematuro, y asegura un despertar con una piel radiante y un cabello manejable. Dormir con estilo y mejorar la belleza con Transparent Lab es posible. Disponible en 3 tamaños: Standard (40x80cm), King size (50x90cm) y Queen Size (50x75) en su página web nichebeautylab.com.