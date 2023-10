Iniciar un negocio para escapar de un trabajo que no motiva. El emprendimiento como liberación

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 60 % de los trabajadores españoles declara no ser feliz en su empleo actual.

Otros informes privados elevan esta cifra al 70 %.

Los principales factores de este fenómeno son los salarios precarios, la falta de reconocimiento y el estrés laboral. Con respecto a esto, último solo el 30 % de los trabajadores considera que la empresa en la que trabaja es eficaz en el uso de sus recursos.

En este contexto, desarrollar un emprendimiento propio puede ser una solución tanto para alcanzar la libertad financiera como para disfrutar de un mayor nivel de bienestar. Para ello, es posible abrir una franquicia El Perro Feliz, que es un proyecto dedicado al cuidado profesional de mascotas. Además, esta empresa ofrece un programa de becas que facilita el inicio del negocio.

El negocio que propone El Perro Feliz En primer lugar, El Perro Feliz se desarrolla en el nicho del cuidado de mascotas, que es un sector del mercado que actualmente se encuentra en expansión. Con respecto a esto, hoy en día, en España, hay más de 20 millones de mascotas que generan operaciones de compraventa de bienes y servicios por más de 1.200 millones de euros año. Por lo tanto, se trata de un sector con un potencial interesante para los emprendimientos.

Además, El Perro Feliz ofrece distintas facilidades a sus franquiciados como, por ejemplo, formación inicial y continua a cargo de la empresa, apoyo constante y acceso exclusivo a una cartera de profesionales del sector que acercan clientes. Por otro lado, esta firma cuenta con una central de reservas online y un plan de marketing y publicidad que puede ser llevado adelante por cualquiera de sus franquiciados.

Desde el punto de vista económico, este negocio requiere una baja inversión, ya que no se necesita un local físico. Asimismo, para alentar a los emprendedores que buscan un cambio en su vida, El Perro Feliz ofrece un programa de becas de emprendimiento de 7.500 € al que se puede acceder a través de su web oficial.

Conocer este concepto único y novedoso El concepto de servicio que ofrece El Perro Feliz es único y representa una novedad en el sector de cuidado de mascotas. Este consiste en un servicio de cuidado hogareño y sin jaulas que supone una innovación con respecto a las residencias caninas tradicionales. Además, para empezar no se requieren ni conocimientos ni experiencia previa y este negocio se puede compaginar con otras actividades.

Cada franquicia El Perro Feliz dispone de la capacidad de generar ingresos suficientes como para poder dejar un empleo que no genera ningún tipo de incentivos. De esta manera, es posible contar con un proyecto propio que resulte rentable y permita disfrutar de un mayor nivel de libertad.