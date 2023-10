SaveFamily presenta SaveWatch Plus, el reloj inteligente para niños

La empresa de tecnología SaveFamily ha lanzado este 2023 el que asegura que es el reloj inteligente para niños más potente y avanzado del mercado.

Se trata de SaveWatch Plus, un producto al que la compañía ya considera como la estrella de su portafolio.

El nuevo smartwatch infantil ha incorporado los más importantes avances tecnológicos para ofrecer toda la seguridad y la funcionalidad que necesitan los pequeños. Las propiedades técnicas se han conjugado con un diseño atractivo, colores llamativos en carcasas y correas para hacerlos también divertidos. Son todas las características que ellos quieren y que los padres necesitan.

Un producto de éxito en un mercado competitivo SaveFamily es una compañía integrada por un equipo de jóvenes apasionados por la tecnología. Es por ello que han utilizado sus últimos avances para fabricar productos de vanguardia, prácticos y que atienden necesidades específicas. Enfocados en la calidad, han logrado una excelente aceptación de sus diseños no solo en relojes, sino también de tablets, cámaras, pulseras y complementos.

Actualmente, más de 200.000 familias utilizan sus relojes inteligentes y aseguran que el grado de satisfacción de los usuarios es bastante alto. Agregan que su reloj inteligente para niños ha cambiado la manera en la que se comunican y relacionan padres e hijos. Esto se debe a funcionalidades como ubicación GPS para establecer zonas seguras y verificar rutas recorridas.

Adicionalmente, permite hacer llamadas, videollamadas y tiene WhatsApp. Además, es el smartwatch infantil con la función de desbloqueo facial. Son propiedades que convierten a este reloj inteligente para niños en el sustituto ideal del móvil, sobre todo para los más pequeños. Además, la conectividad es permanente gracias a la plataforma de SaveFamily.

Cuáles son las características de seguridad en el SaveWatch Plus Estos relojes han incorporado un botón SOS y funciones de escucha remota para mayor seguridad. Además, su novedoso control parental filtra y controla los números desde los que puede recibir o enviar llamadas o mensajes de texto. Este producto viene con conexión wifi integrada de última generación; graba, reproduce video y su batería es de larga duración.

El SaveWatch Plus viene con un sistema antibullying y puede colocarse en “modo clase” para no interrumpir el proceso de aprendizaje en la escuela. El exclusivo diseño UltraSlim lo hace un modelo ligero, delgado y cómodo de utilizar. Cada unidad se puede personalizar al gusto del niño y sus padres, ya que las carcasas y las correas son intercambiables.

Pensando en los niños, SaveFamily ha incorporado a este reloj inteligente una serie de juegos que entretienen y estimulan la actividad mental. Estos juegos se pueden disfrutar con total comodidad gracias a su pantalla Full HD, su procesador ultrarrápido y su almacenamiento mejorado. Este provee un espacio enorme para almacenar fotos, vídeos y música.