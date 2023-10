Increíble transformación digital. Cómo Pablo revolucionó su negocio con el Kit Digital subvencionado

En el vertiginoso mundo de los autónomos y pequeños negocios, la digitalización se ha convertido en la clave para el éxito. Hoy se puede contar el caso de Pablo, un autónomo de la restauración cuyo restaurante se enfrentaba a las dificultades de las altas comisiones de las plataformas de pedidos online convencionales. Una simple decisión transformó un negocio local en una empresa moderna y eficiente

Pablo: de la tradición a la transformación Pablo se encontraba en un dilema familiar: cómo competir en un mundo donde la tecnología domina el panorama de los negocios. Con poca experiencia en el mundo digital, Pablo se sintió abrumado por la idea de crear su propia aplicación móvil. Según relata el mismo Pablo "Desde que empezamos a trabajar con aplicaciones móviles de comida a domicilio vimos que este era el futuro. Antes, fuera del fin de semana, no solíamos tener muchos pedidos los días normales, pero desde que nos apuntamos a las plataformas de pedidos online, tuvimos un incremento muy notable de pedidos y vimos claro que esta era una línea de negocio que no nos podíamos perder, no obstante, con todo lo bueno que llega de estas plataformas también vino lo malo, que era el alto nivel de comisiones que teníamos con cada pedido y que nos dejaba a nosotros un margen de ganancia muy bajo, como estas plataformas no tienen apenas competencia se aprovechan de los precios. Nosotros queríamos a toda costa lo bueno de este negocio, pero no estábamos a gusto con las altas comisiones que conlleva". Sin embargo, la oportunidad tocó a su puerta cuando se enteró del Kit Digital para Autónomos, una oportunidad subvencionada que le ofrecía un camino hacia la digitalización de su restaurante sin costos excesivos.

El socio tecnológico: Applicats, un líder en innovación móvil Con la determinación de tomar las riendas de su negocio y teniendo cuenta la oportunidad de digitalización que hay con el Kit Digital, Pablo buscó una empresa que pudiera ofrecerle su propia plataforma de pedidos online, que le ofreciera una aplicación móvil personalizada para su restaurante y que estuviera totalmente subvencionada por el Kit Digital, aquí fue cuando encontró a "Applicats", una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles y homologada por el programa Kit Digital. "Applicats" no solo facilitó la solicitud y tramitación del Kit Digital de Pablo, sino que también guio a Pablo a través del proceso, asegurándose de que se aprovecharan al máximo todos los beneficios que este programa ofrecía.

Applicats demostró ser mucho más que una simple empresa de desarrollo de aplicaciones. Fue el socio estratégico que acompañó a Pablo en su viaje hacia la transformación digital. Con un equipo dedicado de expertos en tecnología, diseño y estrategia, Applicats trabajó codo a codo con Pablo para comprender sus necesidades y diseñar una aplicación móvil que se adaptara perfectamente a su negocio y a las expectativas de sus clientes.

El impacto del Kit Digital en la vida de Pablo Los resultados fueron asombrosos. En menos de un mes, Pablo ya tenía una aplicación móvil de pedidos funcionando en dispositivos Apple y Android. Esta aplicación intuitiva y fácil de usar atrajo a sus clientes habituales y los invitó a un nuevo nivel de experiencia. Ahora, sus clientes podían hacer pedidos desde su propio teléfono móvil, sin las molestias de las intermediarias plataformas de pedidos.

"Al principio no sabíamos cómo dar visibilidad a nuestra app móvil y llegamos a pensar que no le daríamos un uso muy eficiente, pero Applicats nos guio también en este proceso y fue una sorpresa y todo un éxito rotundo: Applicats nos proporcionó un plan de marketing que constaba de un plan en redes sociales y un plan de diseño e impresión de flyers promocionales con código QR de descarga de nuestra app móvil, estos flyers los pusimos en todas las bolsas de nuestros pedidos y luego una empresa los repartió por toda nuestra zona de acción, en cuestión de una semana, entre las promociones de redes sociales y la difusión de los flyers, empezamos a ver nuestros primeros pedidos, y ahora la máquina de recepción de pedidos que tenemos es habitual tenerla funcionando con pedidos nuevos que atender."

La aplicación móvil del restaurante de Pablo no solo proporcionó comodidad a los clientes, sino que también revolucionó la forma en que Pablo gestiona su restaurante. Los pedidos llegaban de manera ordenada y eficiente, lo que permitía un servicio más rápido y una experiencia más satisfactoria para los clientes. Además, la aplicación también incluía características como promociones especiales y programas de fidelidad, lo que mantenía a los clientes comprometidos y deseosos de volver a pedir.

La transformación económica: ahorro y éxito empresarial El cambio no solo fue evidente en la experiencia del cliente, sino también en los números. Pablo calcula que migró aproximadamente el 70 % de sus pedidos de otras plataformas a su propia aplicación móvil, con esta acción Pablo dejó de pagar comisiones elevadas por cada pedido entrante. Esto no solo aumentó sus ingresos netos, sino que también le permitió reinvertir en su negocio y brindar un servicio aún mejor a sus clientes.

El ahorro de costos no fue la única ventaja económica. Pablo también experimentó un aumento en la eficiencia operativa. Con los pedidos directamente transmitidos a su cocina y barra, el margen de error se redujo significativamente, lo que llevó a un menor desperdicio de alimentos y a una gestión más precisa de su inventario.

El futuro es ahora: un mensaje para todos los autónomos Pablo, ahora un verdadero defensor de la digitalización, anima a sus compañeros autónomos y pequeños empresarios a aprovechar el Kit Digital para Autónomos. Él entiende que el futuro es digital, y tener una aplicación móvil propia no solo es una ventaja competitiva, sino también una forma de mantenerse relevante en un mundo donde los clientes esperan comodidad y acceso instantáneo.

Su mensaje es claro: la transformación digital es posible para cualquier autónomo dispuesto a dar el salto. Pablo es un ejemplo viviente de cómo una pequeña decisión puede tener un impacto monumental en el éxito empresarial.

El Kit Digital como puerta hacia un futuro exitoso El caso de Pablo es un testimonio claro de cómo una oportunidad bien aprovechada puede transformar un negocio tradicional en un líder digital. El Kit Digital para Autónomos, combinado con el poder de una aplicación móvil desarrollada por Applicats, marcó el comienzo de una nueva era para Pablo y su restaurante. Esta historia nos recuerda que la digitalización no solo es una opción, sino una necesidad para cualquier autónomo o pequeño empresario que desee prosperar en un mundo en constante evolución.

Según palabras de Pablo: "La oportunidad está ahí, lista para ser aprovechada". La historia de Pablo demuestra que el mundo digital está al alcance de todos. Con el Kit Digital para Autónomos y un socio tecnológico como Applicats, ¡el siguiente éxito podría estar a solo un clic de distancia!