Octubre con O de ocio: más de 5 torneos online este mes para estar en GAMERGY 2023

Diferentes torneos online de todo tipo de juegos se llevarán a cabo a lo largo del mes de octubre. Team Heretics, Spike Nations y muchos creadores de contenido estarán presentes en el mayor evento de esports, gaming y entretenimiento de España GAMERGY 2023 tiene como objetivo superarse en cada edición y trae muchas sorpresas para que toda la comunidad pueda disfrutar de la mayor cita de esports, gaming y entretenimiento de España. Faltan menos de 70 días para que el evento vuelva a abrir sus puertas y ya se conocen muchas novedades que estarán presentes del 15 al 17 de diciembre en IFEMA MADRID.

A lo largo del mes de octubre, se van a disputar más de 5 torneos online de todo tipo de juegos, como Rocket League, Fortnite o League of Legends, para que todos los afines tengan oportunidad de clasificarse y estar en la fase presencial de GAMERGY 2023.

Torneos online

Hay varias fechas señaladas en el calendario. Estos son los torneos que se disputarán en las próximas semanas:

13 de Octubre: Open Valorant Team Deathmatch (es un modo de juego for fun).

17-18 de Octubre: Open de Fortnite.

20 de Octubre: Open de eFootball 2024.

20 de Octubre: Open de ARAM League of Legends.

22 de Octubre: Open de Marvel Snap.

27 de Octubre: Open de ARAM League of Legends.

31 de Octubre: Open de Fortnite sin construcción. Además, se llevarán a cabo varios torneos "Road to GAMERGY" de Rocket League, Clash Royale y Super Smash Bros:

Rocket League : se ha llegado a un acuerdo con la " Sin Frenos League" para que su máxima división presente el nombre de Road to GAMERGY. Los 10 mejores equipos del Rocket League español se enfrentarán durante 9 jornadas para buscar un puesto en la Gran Final en GAMERGY y un prize pool de 3.500€ .

: se ha llegado a un acuerdo con la " para que su máxima división presente el nombre de Los del Rocket League español se enfrentarán durante 9 jornadas para buscar un puesto en la y un prize pool de . Clash Royale : por segundo año consecutivo, se mantiene el formato por equipos. Los 8 mejores se enfrentarán en una fase de grupos con ida y vuelta, que ya está en juego, para buscar un puesto en la Gran Final en GAMERGY por un prize pool de 3.500€ .

: por segundo año consecutivo, se mantiene el formato por equipos. Los se enfrentarán en una fase de grupos con ida y vuelta, que ya está en juego, para buscar un puesto en la por un prize pool de . Super Smash Bros: un año más se vuelve a potenciar esta competición. Los ganadores de los 5 eventos físicos que tendrán lugar por todo el país se enfrentarán en la Arena Fighting de GAMERGY para dilucidar quién será el mejor jugador de España por un prize pool de 3.500€. Novedades en la nueva edición

GAMERGY 2023 tiene el objetivo de mejorar año tras año para que la comunidad continúe creciendo y pueda disfrutar del encuentro gamer más esperado del año. Para ello, este año se contará con la presencia de Team Heretics, con creadores de contenido de mucho tirón que se conocerán más adelante, y con la celebración de la famosa competición internacional VALORANT Spike Nations, en la que participarán equipos de 6 países de la región de EMEA.

Venta de entradas

Ya está habilitada la venta de entradas para asistir a GAMERGY 2023. Los precios oscilan desde los 14 euros para el público general con una promoción online que estará disponible hasta el 5 de diciembre; desde 20 euros para los profesionales que deseen asistir al evento que también disponen de una promoción hasta la misma fecha que el público general; y desde 12 euros para grupos de mínimo 20 personas. Toda la información sobre la venta de entradas se puede consultar en ifema.es/gamergy/entradas.