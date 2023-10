BIM ayuda a que el nuevo Campus de la Generalitat de Catalunya vea la luz

La metodología Building Information Modeling ha sido clave en el proceso de construcción del primer edificio catalán en poseer las certificaciones LEED PLATINUM y WELL La Generalitat de Catalunya estrena Campus Administrativo, un nuevo edificio para el bienestar de sus usuarios en el que la utilización de BIM ha sido clave. Ubicado en el barrio de la Marina del Port, en Barcelona, se trata del primer edificio catalán en poseer las certificaciones LEED PLATINUM y WELL y, además, es el edificio de oficinas más grande de toda Europa con la certificación WELL.

Las instalaciones se levantan en un complejo de 58.000 metros cuadrados estructurado en dos grandes edificios con una gran zona central ajardinada. Con un aspecto lineal y moderno, el nuevo campus se ha diseñado para obtener unos espacios de trabajo de máxima calidad y un edificio de oficinas de clase superior.

En su creación ha sido fundamental la apuesta por Building Information Modeling o Modelado de la Información para la Construcción; una metodología de trabajo colaborativa para la concepción y gestión de proyectos de edificación y obra civil que centraliza toda la información necesaria -geométrica o 3D, tiempos o 4D, costes o 5D, ambiental o 6D, y mantenimiento o 7D- en un único modelo digital desarrollado por todos sus agentes.

Trabajar en base a BIM permite obtener de forma más rápida y exacta información del activo en tiempo real. Conectando equipos, datos y flujos de trabajo durante todo el ciclo de vida del proyecto, BIM mejora la comunicación, y conlleva ventajas como la reducción de tiempos de espera para obtener información y la disminución de interferencias durante las distintas fases del proyecto, reduciendo así también los costes asociados a este tipo de incidencias.

De todas estas ventajas se ha beneficiado el proyecto del nuevo Campus Administrativo de Catalunya, que ha contado con modelos BIM gestionados por la empresa BIM6D. Su Coordinador BIM, Pablo Martínez, explica cómo ha sido el proceso en una entrevista perteneciente a una nueva entrega de la sección ‘AbiertoXObras’ (AXO), que cada primer lunes de mes publica la consultora especializada Espacio BIM -www.espaciobim.com-: "La Administración Pública de Catalunya nos ha facilitado modelos en distintos formatos (RVT, IFC, NWC) que estaban separados por disciplinas: modelos de arquitectura, estructuras, instalaciones y urbanización. En total, más de 30 archivos. Y para poder llevar a cabo la auditoría de estos modelos hemos utilizado POWERBIM, ya que con esta herramienta podemos federar cualquier archivo de formato 3D y hacer reportes de los modelos federados", cuenta sobre este proceso, en el que también se ha realizado un gemelo digital.

Las incidencias se han gestionado con ACC (Autodesk Construction Cloud) y con el estándar BCF. El formato IFC y, cómo no, el enfoque open BIM también han sido claves. Tal y como menciona Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional (+VR) de Espacio BIM, "open BIM está basada en el uso de estándares abiertos, como IFC y BCF, que sirven como formatos de intercambio de datos entre agentes, procesos y aplicaciones".

En palabras del Coordinador BIM de BIM6D, Pablo Martínez, la implementación de la metodología Building Information Modeling en este proyecto, en el que además se ha implementado el metaverso, ha sido muy beneficiosa, por la posibilidad que ha brindado de acceder a dispositivos y consultar los datos en tiempo real: "Esto nos puede ayudar a realizar predicciones en función de su uso, de su mantenimiento, detectar problemas antes de que sucedan, etcétera".