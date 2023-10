XCharge Group une fuerzas con EDP para desplegar una red de cargadores de vehículos eléctricos Net Zero Series por Europa

Esta solución de recarga integrada de baterías de vehículos eléctricos de 210kW de potencia, que requiere solo de 60 Kw de la red, tendrá un rápido despliegue en todo el continente. El objetivo de esta alianza estratégica es liderar la transición energética hacia la movilidad sostenible y la electrificación del transporte. El año pasado, XCharge Group, el proveedor líder de soluciones de recarga integrada de baterías de vehículos eléctricos, lanzó la serie Net Zero (NZS), su revolucionario cargador para vehículos eléctricos (VE). Ahora, XCharge une fuerzas con un socio comercial fuerte como EDP para el despliegue de este producto en Europa. Tras el éxito inicial del lanzamiento de la serie Net Zero en España, se esperan nuevos planes de despliegue de la compañía eléctrica EDP en 2023 y 2024.

Net Zero Series es el último y más avanzado producto de XCharge, que incorpora un sistema de batería integrada al propio cargador. Adaptado a la red europea, ha atraído la atención de EDP. Según XCharge, esta asociación también marca un hito para el lanzamiento de su producto con batería integrada en cada vez más lugares, especialmente con los despliegues previstos en España, Portugal e Italia.

Llevando la carga de VE a cada vez más lugares

El objetivo de EDP es facilitar la movilidad eléctrica en Europa; por ello, EDP está planificando una red nacional de puntos de recarga situados, por ejemplo, en concesionarios de automóviles, centros comerciales, supermercados, restaurantes u hoteles. EDP es uno de los mayores actores en España y Portugal dentro del ecosistema de la e-movilidad.

El director de movilidad sostenible de EDP España, Javier Martínez Ríos, ha destacado que "estos cargadores con batería van a facilitar y simplificar el despliegue de la infraestructura ultrarrápida, mejorando los tiempos de instalación y garantizando a los usuarios de vehículos eléctricos una recarga ultrarrápida del vehículo eléctrico con independencia de la potencia disponible de la red". Con Petroprix desplegarán precisamente la mayor infraestructura de recarga ultrarrápida de España.



Uno de los factores decisivos a la hora de escoger este producto para distribuirlo por toda Europa ha sido que ofrece una salida de alta potencia de 210 kW y sólo requiere 60 kW de entrada, lo que elimina la necesidad de equipos técnicos adicionales y largos procesos administrativos. Es una solución perfecta para lugares en los que no se puede realizar una ampliacion de la red para instalar cargadores tradicionales de alta potencia.



NZS: una solución tan potente como eficiente

Net Zero Series también ayuda a estabilizar la red y permite reducir los picos de consumo: la batería puede cargarse durante los periodos de baja demanda de energía (cuando los precios son bajos) y queda disponible como fuente durante las horas punta. La pantalla integrada del cargador proporciona información sobre el estado de la batería y los datos de carga en todo momento.

"Estamos muy orgullosos de que EDP haya sido la primera compañía en instalar el NZS en Iberia, es una muestra más de la rapidez con la que se pueden desplegar nuestros sistemas", afirma Javier Lázaro, Country Manager para el sur de Europa de XCharge Group. "Como socios, EDP y XCharge se apoyan mutuamente en el desarrollo de soluciones innovadoras y pioneras. Esperamos ver pronto más de nuestros cargadores integrados al servicio de los vehículos eléctricos en España y en el resto de Europa".

"NZS no sólo es un producto innovador en el campo del almacenamiento de energía, sino que también posee unas elevadas cualidades de seguridad, respaldadas por la certificación TUV Mark del proveedor de servicios de pruebas líder mundial TUV Rheinland", añade Albina Iljasov, responsable de ventas y desarrollo de negocio de XCharge Group. "Creemos firmemente que NZS se convertirá en una solución ideal para desarrollar infraestructuras de recarga. Tras este éxito inicial, estamos trabajando con más socios para llevar nuestra solución a otras regiones de Europa".

Sobre XCharge Group:

Fundado en 2015, XCharge Group es pionero en soluciones de carga integradas en baterías desplegadas en más de 25 países de todo el mundo. Con un fuerte enfoque en la tecnología y la innovación de productos, la serie Net Zero de XCharge Group marca un hito significativo hacia infraestructuras de carga más sostenibles y eficientes.

El Grupo XCharge mantiene su compromiso de crear un futuro ecológico proporcionando soluciones de recarga de vehículos eléctricos innovadoras y eficientes.