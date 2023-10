Kumon elige a We are Family para su campaña educativa y de posicionamiento de marca

La empresa líder en educación ficha a la red de agencias especialistas en público joven y familias para fortalecer su posicionamiento en Europa We are Family, la red de agencias internacional especializada en marketing y comunicación dirigida a niños, adolescentes y familias, ha sido elegida por Kumon para hacer crecer su marca en diferentes países de Europa. Esta unión con la agencia transforma las estrategias de marketing y la comunicación externa de Kumon para hacer crecer el posicionamiento de la marca, aumentar sus franquicias, y al mismo tiempo incrementar la matriculación de estudiantes en todo el territorio europeo.

La cuenta está dirigida por We are Family Iberia pero involucra a varias oficinas de la red, incluida la sede We are Family GSA (Alemania, Suiza y Austria). El valor diferencial de We are Family como red global y líderes especialistas en niños y familias le permite implementar su expertise en diferentes países. En total, esta campaña se adaptó a 14 idiomas.

El campo de trabajo engloba una investigación de mercado y del consumidor, estrategias y desarrollo de campañas, y una nueva identidad visual, un aspecto fundamental para el crecimiento de franquicias. Además de una campaña centrada en aumentar la matriculación de alumnos.

Gracias a sus expertos situados en diferentes territorios, We are Family conoce de primera mano las múltiples diferencias de cada mercado y las diferentes necesidades entre los consumidores de España, Portugal, Alemania, Italia y Grecia. Teniendo en cuenta estos matices, han creado un eslógan general para toda la campaña, «Aprende hoy para crear el mañana». La labor de We are Family en esta primera fase se ha basado en una investigación entre los diferentes países, el desarrollo de una nueva identidad visual, el posicionamiento de marca y una campaña que abarca canales tradicionales y digitales.

Alberto Tejerina, Director de Kumon España, señala: "estamos encantados con la colaboración de We are Family en nuestras campañas de marca. Su enfoque estratégico y creativo ha sido fundamental para llegar a más estudiantes en toda Europa. La campaña refleja nuestro compromiso con la excelencia educativa para hacer un impacto positivo en la educación de los niños".

De parte de We are Family, Borja López-Niclós, CEO de la división en Iberia comenta que "trabajar junto a Kumon en esta campaña es un viaje emocionante. Nuestra experiencia con los jóvenes, las familias y la comunidad educativa nos permite responder a sus necesidades y motivaciones con precisión y eficacia con un enfoque innovador". Además, la Directora de Marca y Estrategia de We are Family, Janika Linde, añade que "nuestro departamento de investigación, junto con Kumon, ha profundizado en las necesidades de los niños y los padres con respecto a la educación y tutoría extracurricular y ha desarrollado recomendaciones estratégicas sobre esta base. Esperamos continuar nuestra colaboración con Kumon y nuestros partners de We are Family en toda Europa para desarrollar aún más esta apasionante área de trabajo".