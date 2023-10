5 prendas (para él y para ella) imprescindibles en el armario este otoño, edición vuelta a la oficina

El cambio de armario se acerca, por eso estas son las 15 prendas que se necesitan para que los looks de oficina sean versátiles, atemporales y con mucho estilo.

Llega la vuelta a la oficina un año más y las temperaturas no parecen resistirse. Ya apetece hacer el cambio de armario y empezar a llevar prendas más abrigadas, con colores otoñales que introduzcan de lleno en la nueva estación.

Para todos aquellos que quieran empezar ya mismo con el nuevo armario de otoño, Scotta 1985 ha seleccionado las 15 prendas que no hay que perderse en los próximos meses. Diseños básicos y otros más especiales, colores neutros y de moda otoño que contrastan con tonos más vibrantes y en tendencia, y accesorios en los que invertir para siempre.

5 básicos para hombre esta temporada Una chaqueta bomber especial

Es el momento de invertir en una chaqueta con un diseño especial, algo único y diferente que haga que el look cambie por completo, sin necesidad de añadir nada más. Este modelo de la nueva colección de Diadora tiene todo lo necesario para trasladarse al estilo más noventero.

Un polo de manga larga

Vuelta a la oficina y también a las bajas temperaturas, sobre todo a la hora de salir de casa, por lo que no puede faltar en el armario masculino un polo de manga larga como este de Scotta 1985 que, además, está disponible en una gran gama de colores.

Unos deportivos atemporales

Para aquellos que puedan disfrutar del smart casual en la oficina, unas deportivas sencillas y con un diseño atemporal como las de la firma de calzado español Glent son todo lo que se necesita para combinar con unos pantalones de estilo chino, un jersey o un traje incluso.

Una mochila para el día a día

La mochila es el compañero perfecto para el hombre que busca llevar consigo todo lo necesario sin sacrificar un ápice de estilo y elegancia en su día a día en la oficina. Este modelo de Hunter tiene un diseño minimalista, elegante y funcional perfecto para cualquier momento.

Un reloj en color oro

Los relojes son mucho más que un mero accesorio; es una declaración de estilo y personalidad que se adapta a cada ocasión con un elegante destello de distinción. Este diseño de Rolex que se podrá encontrar en Joyas Antiguas Sardinero, conjuga la esencia clásica con un toque contemporáneo, logrando un equilibrio excepcional entre lo tradicional y lo moderno.

5 básicos para mujer esta temporada Un vestido azul marino

Los vestidos midi también forman parte de ese armario cápsula que se ha ido formando para la vuelta a la oficina. En color azul marino es una opción, que ofrece la firma española Koahari, de lo más versátil que permitirá combinarlo con zapatos planos o tacones, según como se prefiera cada día.

Unas sandalias de tacón sensato

Los días en la oficina requieren muchas horas, por lo que la mejor opción siempre es apostar por diseños con tacón sensato. Lomas es la firma española que no solo permitirá escoger un modelo ideal a la par que cómodo, también se podrá personalizar como se desee.

Una joya de metacrilato

De vuelta en las tendencias del momento, estos pendientes de metacrilato de la firma española Lausett y con inspiración “loving” son todo lo que se estaba buscando para dar un toque de diversión a los looks de oficina.

Un bolso negro para cualquier momento

Un bolso en color negro no solo es una pieza de moda, sino un aliado práctico que se adapta a cada situación. Este modelo de Mustang en particular tiene un tamaño óptimo que permitirá llevar todo lo esencial. Ya sea combinado con un atuendo casual o acompañando un conjunto más formal, un bolso negro se convierte en el complemento ideal de la mujer contemporánea.

Un trench diferente

El trench transparente con detalles de colores de la firma Celia B es una obra maestra de la innovación en la moda contemporánea. Esta pieza redefine el clásico trench coat, al fusionar la transparencia con sutiles pinceladas de color, creando así un efecto visual cautivador y único. La elegancia se encuentra en cada detalle, desde el corte impecable hasta la elección de materiales de la más alta calidad.