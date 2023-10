Pablo Bogado y System Professional estrenan la nueva línea de cuidado para tener un rubio perfecto, Luxe Blond

Esta nueva línea cuenta con cuatro productos de calidad excepcional para el cuidado de cabellos rubios tanto en casa, como en el salón: champú, acondicionar, mascarilla y spray protector.

Pablo Bogado, embajador de System Professional ha sido el primero en probar toda la gama de productos.

El tratamiento Intense Blond ya está disponible en el Studio para neutralizar los tonos anaranjandos y reparar el cabello rubio consiguiendo un cabello sano.

Probablemente, muchos no lo saben, pero en los salones el servicio de color que más se demanda son los rubios. Ser rubia es una de las aspiraciones más importantes, significa empoderamiento, seguridad, atractivo… pero en muchas ocasiones se tiene el miedo de que el cabello se estropee y se transforme en tonos anaranjados y cobrizos.

Para dar respuesta a esta necesidad, System Professional, la marca de lujo de cuidado de cabello de Wella, presenta su nueva línea para el mantenimiento de un rubio perfecto: LuxeBlond, que llega para romper esta barrera haciendo que cuidar el cabello en casa y en el salón sea más sencillo, contando con productos de calidad. “Ha sido un auténtico placer haber sido el primero en disfrutar y probar toda esta nueva línea de System Professional que sin lugar a duda marca un antes y después en el cuidado del cabello de las rubias”, señala Pablo Bogado, embajador de System Professional.

“El color es mi herramienta de expresión. Me encanta crear tonos realmente exclusivos para cada una de mis clientas. Rubios únicos que aún no existen porque siempre personalizo las fórmulas para cada clienta. Son rubios que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Pero al mismo tiempo que diseño estos rubios quiero que mis clientas dispongan de los mejores productos y tratamientos. Mi prioridad siempre es cuidar del cabello de mis clientas”, explica Pablo Bogado, director del Studio Pablo Bogado – Hair Studio.

Esta nueva línea se encarga de neutralizar los tonos dorados y anaranjados, gracias a su tecnología Lipid Complex y sus pigmentos violetas. Además, sirve para todo tipo de cabello, ya sea rubio natural o decolorado.

Esta nueva gama está formada por cuatro productos:

LuxeBlond Champú: restaura el cabello desde el interior, neutralizando al instante los tonos dorados y cobrizos. Así conseguimos un cabello rubio, suave y manejable.

LuxeBlond Hair Moisturiser: es la crema hidratante que acondiciona el cabello en profundidad. Gracias a ella conseguimos un cabello suave e hidratado.

LuxeBlond Mask: repara el cabello decolorado y tratado químicamente en profundidad, además de neutralizar los tonos dorados y cobrizos.

LuxeBlond Bi-Phase UV & Heat Protector: este spray sin aclarado, protege de forma instantánea contra los rayos UV y los daños causados por el calor térmico.

Intense Blond es el nuevo tratamiento que ya está disponible en el Studio de Pablo Bogado y con el que se podrá neutralizar los tonos anaranjados y reparar la fibra capilar. Repara, suaviza, hidrata y cuida el cabello para tener un rubio de cine. Gracias a esta nueva línea y al tratamiento Intense Blond, se consigue un cuidado más personalizado, intenso y duradero para cabellos rubios fríos.

Sobre Pablo Bogado Pablo Bogado es un reconocido estilista que lleva la profesión en las venas y la ejerce desde hace más de 20 años. En 2021 abrió su Studio en Madrid, PABLO BOGADO – HAIR STUDIO en pleno barrio de Chueca. Colorista Wella y Embajador de System Professional, la línea de lujo del cuidado de cabello de Wella y Termix, las herramientas favoritas por los estilistas. Siempre en continua formación para desarrollar trabajos impecables con un especial cuidado del cabello. Por su Studio han pasado rostros conocidos como: Mónica Cruz, Almudena Fernández, Sofía Cristo o Gisela, entre muchos otros.