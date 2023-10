Una de las situaciones financieras más perjudiciales que puede encontrar una persona es la de ser incluido en un expediente de morosidad, especialmente si la inclusión fue errónea.

Estar incluido en estos registros de impago puede obstaculizar e, incluso, impedir la aceptación de una solicitud de crédito o la contratación de servicios, entre otras dificultades.

Por esas razones, el equipo profesional de Badexcug.Online brinda asesoría a los afectados sobre los diversos aspectos relacionados con los ficheros como, por ejemplo, el procedimiento para salir de él o la reclamación de indemnizaciones. En su página web, los usuarios pueden consultar Badexcug gratis, para comprobar si están registrados en ese fichero, así como para saber el nombre de la compañía que los incluyó y el importe que les reclaman.

Entidades que han consultado los datos del fichero El informe de Badexcug también posee una lista con las entidades o empresas que han consultado la información del usuario en el fichero.

Además, Badexcug.Online ofrece la asesoría de su equipo de abogados para analizar los casos y dar soluciones para salir de Badexcug Experian de manera temporal o indefinida.

Por un único pago, esta empresa ayuda a los usuarios a desaparecer de todos los ficheros, incluyendo el de la Base de Datos Experian Users Group (Badexcug) y el de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef).

En los casos en los que las personas afectadas hayan sido incluidas en el fichero de forma indebida, los abogados de Badexcug se encargan de solicitar la indemnización pertinente por vulneración del derecho al honor. Para ello, la empresa asigna un profesional que guía al usuario en todo el proceso hasta que sus datos hayan sido borrados de los ficheros.

¿Cuándo se puede pedir una indemnización? Para incluir a una persona en un fichero, las empresas deben cumplir rigurosamente una serie de requisitos legales. Estos incluyen haber informado al cliente de la deuda y solicitarle el pago, así como advertirle que si no honra el compromiso podría ser incluido en esos registros de morosidad

De igual manera, al momento de concretar la inclusión del cliente en un fichero, la empresa está obligada a notificar al afectado y la deuda no debe ser discutida por las partes ni haber prescrito. Cualquier irregularidad respecto a esos requisitos da la posibilidad al afectado de reclamar una indemnización.

En estos casos, Badexcug.Online estudia el caso, solicita la documentación de la deuda, pide que su cliente sea eliminado del fichero y solicita la indemnización. En caso de no conseguirlo, los abogados garantizan la devolución del dinero pagado por su servicio.