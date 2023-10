Un salto tecnológico con Foenix Coding, la innovadora impresora multimaterial

En el sector industrial, disponer de una impresora de inyección de tinta como la FX ONE, fabricada en Reino Unido con la última tecnología de Foenix Coding, se ha convertido en algo imprescindible.

Este tipo de máquina es una gran aliada para imprimir números de lote y fechas de caducidad con precisión milimétrica, así como también textos, logotipos o códigos de barras, entre otros detalles, permitiendo optimizar las líneas de producción y ahorrar costes. Estos dispositivos, además, se adaptan a diferentes necesidades y requieren un mantenimiento mínimo.

Características y utilidades de la impresora de inyección de tinta FX ONE Contar con una impresora de inyección de tinta FX ONE ofrece muchos beneficios a las compañías. En primer lugar, este producto tiene capacidad para realizar un etiquetado preciso, lo que garantiza la trazabilidad de los productos y el cumplimiento de regulaciones. La velocidad y eficiencia de esta impresora también es notable, reduciendo el tiempo de inactividad en las compañías y aumentando la productividad dentro de las mismas.

La gama FX ONE es apta para imprimir en una variedad de materiales y artículos, como cartón, papel, plástico, cerámica, cristal, bandejas, botellas, bolsas plásticas, láminas, envases de alimentos y latas, entre muchos otros más. Esta adaptabilidad la hace ideal para industrias de diferentes sectores, como las distintas compañías de alimentos y bebidas. Asimismo, la impresora de inyección de tinta es útil en empresas farmacéuticas y de cosméticos, así como en industrias metálicas, automotrices, de construcción, de químicos y de pinturas, por citar algunos ejemplos.

Sobre las impresoras de Foenix Coding La gama de impresoras FX ONE está conformada por tres modelos, de bajo coste y mantenimiento mínimo: el FX ONE Estándar, que ofrece una impresión de alta resolución, la cual ayuda a ahorrar gastos en embalajes y etiquetas; el FX ONE Remoto, una impresora de caracteres pequeños, que se caracteriza por su capacidad para imprimir desde una a ocho líneas de código y por permitir la personalización de estilos de fuente y gráficos; y el FX One Plus de caracteres grandes, de hasta 72 mm de altura de impresión. Esta última opción es recomendada para aquellas industrias que necesitan realizar etiquetados complejos.

Acerca de la empresa La empresa fabricante y proveedora Foenix Coding se ha posicionado como uno de los líderes de su industria. Tiene una experiencia en el mercado de más de 25 años, tiempo que le ha permitido ganarse una buena reputación entre sus clientes, quienes han conseguido mejorar su rentabilidad con las tecnológicas impresoras FX ONE.

Los interesados en obtener más información sobre la compañía y sus innovadoras impresoras de inyección de tinta, pueden acceder a su página web, donde también encontrarán sus canales de contacto.