Schneider Electric acelera la descarbonización del canal IT con Zeigo Activate

La nueva solución SaaS ayuda a los partners de canal y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a establecer objetivos de descarbonización precisos y alcanzables, a desarrollar un plan de acción y a acceder a un ecosistema de proveedores de servicios especializados. Además, Schneider Electric ha sido nombrada Champion en la "Sustainable Ecosystems Leadership Matrix" 2023 de Canalys por sus continuos compromisos con la sostenibilidad y la descarbonización del Canal IT Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado Zeigo Activate, una nueva solución de software-as-a-service (SaaS) basada en suscripción para socios de canal, diseñada para ayudarles a acelerar la acción climática. Los partners pueden usar Zeigo Activate para calcular, medir y analizar las emisiones de carbono y, después, establecer objetivos de descarbonización precisos y alcanzables y construir una estrategia a medida para mejorar la sostenibilidad.

Además, Schneider Electric ha sido nombrada Champion en la primera edición de 'Sustainable Ecosystems Leadership Matrix' de Canalys, principalmente por sus logros en la promoción de la sostenibilidad en todo el ecosistema de partners y en toda su organización. Schneider Electric fue galardonada con el estatus de Champion por ser un proveedor líder en sostenibilidad y ESG, por su diversa cartera de soluciones de sostenibilidad y energía, y por su formación, experiencia y apoyo a los partners que quieren construir y desarrollar estrategias de descarbonización.

Acelerar la descarbonización del canal

Zeigo Activate es una solución SaaS basada en suscripción para partners pequeños y medianos. Intuitiva, estandarizada y fácilmente escalable, permite a los partners calcular y realizar un seguimiento de las emisiones relacionadas con la energía, establecer una hoja de ruta de implementación personalizada para minimizar el impacto medioambiental y conectar con proveedores de soluciones especializados en eficiencia energética y energías renovables.

Teniendo en cuenta los cambios normativos que se están produciendo en todos los sectores a escala mundial, la sostenibilidad está en el centro de atención. Zeigo Activate permite una recopilación de datos simplificada para ayudar a los partners a crear su perfil de consumo de energía y realizar un seguimiento de su progreso en emisiones de carbono, lo que les permite seguir su hoja de ruta para descarbonizarse. El hecho que este recorrido guiado sea sencillo es clave para la experiencia de un partner pyme presionado en tiempos que no puede usar un software complejo y que tiene conocimientos limitados en sostenibilidad. Esto garantiza que la descarbonización deje de ser una barrera, ya que se diseña una hoja de ruta personalizada de acciones para reducir sus emisiones, como proyectos de eficiencia energética y oportunidades de energías renovables. A continuación, los partners pueden conectar directamente con proveedores acreditados para las competencias que requiere el proyecto y empezar a aplicar su hoja de ruta personalizada, viendo los costes estimados, el ahorro y el retorno de la inversión.

Zeigo Activate se une a dos de las soluciones y servicios de sostenibilidad digital de Schneider Electric, diseñados para satisfacer las necesidades de reducción de carbono de empresas de cualquier tamaño o escala. Se trata de Zeigo Power, que permite a los usuarios europeos licitar digitalmente contratos de compra de energía renovable (PPA), y Zeigo Network, que conecta a empresas con ideas afines en su camino hacia la descarbonización y que cuenta con más de 600 miembros empresariales en todo el mundo.

"Las empresas del canal siguen enfrentándose a una serie de retos energéticos y de sostenibilidad, pero a pesar de un entorno macroeconómico turbulento, las ESG, la eficiencia energética y la descarbonización del ecosistema siguen siendo áreas clave de enfoque para los partners", dijo David Terry, VP, IT Channels, Schneider Electric, Europa. "A través de Zeigo, los partners pueden acceder a un conjunto de herramientas SaaS de primera categoría e identificar negocios especializados que les ayuden a reducir el consumo de energía, las emisiones y los costes, así como los procesos estratégicos para acelerar los viajes de sostenibilidad de las empresas".

Champions de la sostenibilidad del canal

Schneider Electric también ha sido galardonada como Champion en la primera edición de la Sustainable Ecosystems Leadership Matrix de Canalys por demostrar la mayor excelencia a través de sus compromisos con la sostenibilidad en el canal, en comparación con sus homólogos del sector. Los criterios clave de evaluación incluyeron el liderazgo en sostenibilidad, las estrategias corporativas de sostenibilidad, la transparencia en los datos, el progreso y la transformación, y la opinión de los partner del canal.

Schneider Electric fue nombrada campeona por sus esfuerzos para descarbonizar las operaciones a nivel corporativo, por el crecimiento de su cartera de soluciones de sostenibilidad y por sus herramientas para ayudar a los clientes y partners a monitorizar y reducir las emisiones de carbono y optimizar el uso de la energía. Además, en el último año, la empresa ha respondido a las crisis energéticas centrándose en la eficiencia energética, ayudando a sus partners a desarrollar valoraciones y auditorías energéticas para los clientes, e iniciativas como su nuevo mySchneider IT Partner Program, la Sustainability School para partners y los Sustainability Impact Awards que celebran a los partners y proveedores que adoptan la sostenibilidad. Schneider Electric también ha lanzado la herramienta Lifecycle CO2e TradeOff, la primera de su clase para estimar con precisión la huella de carbono total de los centros de datos, incluyendo las emisiones de Alcance 1, 2 y 3.

"Schneider Electric ha demostrado su liderazgo en el último año a la hora de apoyar a sus partners para desarrollar sus estrategias de sostenibilidad y apoyar a sus clientes en el progreso hacia el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad. La posición de un proveedor en la Sustainable Ecosystems Leadership Matrix de Canalys se basa en los comentarios de los partners de canal, el liderazgo de la industria en sostenibilidad y las evaluaciones de los analistas de Canalys", comentó Rachel Brindley, Directora Senior de Canales de Canalys. "Los campeones han demostrado la mayor excelencia en el impulso del ecosistema de canal específicamente hacia la sostenibilidad medioambiental, al mismo tiempo que avanzan en sus propias estrategias de sostenibilidad corporativa."

Construir un canal sostenible

En Schneider Electric, seguimos comprometidos con las ESG y con la creación de soluciones que reconozcan el papel fundamental que tienen los partners en la descarbonización no solo de sus propias operaciones, sino también en ayudar a los clientes a cumplir y superar sus propios objetivos. Al aprovechar su experiencia en prácticas de sostenibilidad corporativa, gestión de la energía, automatización, electrificación y digitalización, ayudan a los partners a elaborar estrategias y tomar medidas proactivas a través de consultorías, herramientas y servicios energéticos; digitalizar y aprovechar el poder de los datos y el análisis predictivo para optimizar la eficiencia y reducir los costes; y descarbonizar a través de la digitalización y la electrificación.

Para más información sobre Zeigo Activate o la "Matriz de liderazgo en ecosistemas sostenibles" de Canalys, visitar su web.