El formato check list en la gestión de la prevención de riesgos dentro de las empresas, de la mano de For Easy Work

La gestión de la prevención de riesgos dentro de las empresas requiere siempre una metodología que convalide la seguridad en cada uno de los procesos. Estos hábitos o tareas tienen el objetivo de confirmar que se están cumpliendo las normativas preventivas y los estándares de seguridad que han sido preestablecidos.

En este sentido, firmas como For Easy Work han desarrollado una serie de soluciones apoyadas en la tecnología de última generación y enfocadas en seguridad. Estas soluciones digitalizadas, como Asseguratte, usan plataformas en la nube y aplicaciones para móviles que cuentan con varias funcionalidades.

Muchas de estas se apoyan en un formato de check list.

Qué es una check list y cómo ayuda en tareas de prevención o seguridad For Easy Work es una empresa que se ha especializado en temas de salud, seguridad y prevención de riesgos laborales. Sus expertos desarrollan proyectos que ayudan a transformar la cultura preventiva dentro de las organizaciones. Se apoyan en la tecnología con el uso de aplicaciones móviles y plataformas en la nube para implementar esas soluciones y realizar labores de formación.

El portavoz de la firma, Joaquín Fernández, explica que en las funciones de prevención y seguridad se requiere de una supervisión permanente. Esta vigilancia se debe hacer bajo un patrón con el que cualquier responsable de estas funciones pueda utilizar los mismos criterios. Estos arrojan valores únicos que se transforman en datos y que sirven para elaborar un diagnóstico de la situación.

Una herramienta que aporta esa uniformidad es el formato de check list. Se trata de un instrumento que ayuda a llevar un orden en la revisión de las operaciones. Con ella se garantiza que la supervisión se mantenga con criterios objetivos, independientemente del empleado que la ejecute. Esto a su vez permite el análisis comparativo e histórico de cada proceso productivo.

Tareas automatizadas y simplificadas Las ventajas del uso de un formato de check list en la seguridad y la prevención de riesgos laborales producen a su vez una serie de beneficios. En primer término, automatiza y simplifica las tareas de supervisión, haciéndolas a la vez más eficientes. Eso es posible porque la herramienta permite tener una visión global o detallada del proceso productivo.

También sirve para detectar riesgos inminentes y generar alertas preventivas porque con sus formatos es factible establecer si se están siguiendo los estándares recomendados. La efectividad en la verificación se transforma en mejores resultados operativos, más eficiencia en la producción y menos incidentes. Todo esto, crea un ambiente en el que los empleados se sienten más seguros y valorados.

La ventaja del formato de check list que proponen empresas de alta tecnología como For Easy Work es la posibilidad de hacerlo digitalmente. La herramienta ha dejado atrás el papel y las anotaciones para dar paso al registro de valores informáticos que pueden convertirse en información valiosa.

Ahora, toda esta información se puede captar, verificar, organizar y valorar digitalmente para facilitar la toma de decisiones sobre las acciones a seguir.