TRIKOMER - True reviews, la tecnológica española que se convierte en una de las primeras empresas en Europa que certifica y garantiza la veracidad de las reseñas de Google

La gran relevancia que tienen las reseñas online en la toma de decisión de compra de los consumidores ha llevado al Parlamento Europeo a la adopción de medidas, aplicando nuevas normativas como la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre, una disposición mediante la que se modificaron y actualizaron anteriores directivas relacionadas con la protección de los consumidores de la UE.

La empresa española TRIKOMER – True reviews ha conseguido desarrollar un método para verificar y certificar las reseñas de clientes reales de las fichas de empresa de Google, anteriormente llamadas “Google My Business”. Un software totalmente innovador en el mercado tras la modificación legislativa que lucha contra las reseñas falsas en Internet que permite a las empresas mostrar legalmente las reseñas y opiniones de clientes en sus sitios web con la garantía de que la información que llega a los consumidores sea veraz. TRIKOMER se convierte, de esta forma, en una de las primeras empresas en Europa que certifica y garantiza la veracidad de estas reseñas y opiniones de clientes que llegan hasta Google.

En palabras de Martín J. Romero, CEO de TRIKOMER – True reviews, “Hemos conseguido encontrar un camino a través de la tecnología para que marcas y empresas puedan continuar haciendo uso de las reseñas y opiniones de clientes en internet con la garantía de estar cumpliendo la ley, como lo más importante para nosotros, que la información que a través de estas opiniones llegue a los consumidores que buscan comprar un producto o adquirir un servicio de manera totalmente transparente y veraz.”

David Merinas, CTO de la compañía, aporta algunas pistas de cómo funciona el proceso. “Nos apoyamos en la inteligencia artificial para desarrollar un algoritmo propio gracias al cual podemos identificar cuáles de los usuarios que han opinado en Google son clientes reales de la empresa y cuáles no”.

Desde que entró en vigor la nueva normativa, las empresas que muestren reseñas de clientes o valoraciones de estos sobre productos o servicios, deberán acompañarlas de una información clara y detallada sobre la manera en que se procesan dichas reseñas para garantizar su procedencia de cara al resto de consumidores, quedando prohibida la muestra de reseñas en los sitios web, plataformas y eCommerce como las recogidas a través de plataformas de terceros sin verificar que sean de clientes reales. Dado que el propio Google informa en sus fichas de empresa que tales reseñas no son verificadas, las empresas están expuestas a denuncias por el incumplimiento de la ley y a multas que pueden llegar al millón de euros o el 4% la facturación de la compañía.

“La mayoría de las veces se está incumpliendo la normativa por el desconocimiento de los cambios legislativos por parte de marcas y empresas, y otras veces por un mal asesoramiento de las agencias que les gestionan el marketing en sus sitios web, y/o no dar la importancia que merece. No es muy ético que grandes marcas y empresas de todos los sectores estén mostrando reseñas de clientes en sus sitios web sin dar a los consumidores las garantías con las que la ley les ampara, a la vez que estén expuestas dichas empresas a las graves sanciones que tipifica la nueva legislación europea”, añade Martín J. Romero.

TRIKOMER – True reviews resuelve el desafío al que se enfrentan más del 80?empresas en España que muestran reseñas de clientes en sus sitios web, plataformas o e-commerce, por no estar adecuadas actualmente a la nueva normativa, ya sean reseñas exportadas del propio Google, u otras opiniones o testimonios de clientes que no cumplan los requisitos fijados por la nueva ley, ya que para la mayoría de estas marcas y empresas es sumamente importante reflejar el valor reputacional a través de sus espacios web, sobre lo que piensan y opinan los clientes que ya compraron un producto o recibieron un servicio, para ganar la confianza de los consumidores que los visitan y las leen a través de Internet.

TRIKOMER – True reviews, una startup que despegó desde Córdoba llegando hasta Latinoamérica y próximamente hará su entrada en el resto de Europa.

TRIKOMER – True reviews nació en Córdoba en el año 2015 como un software especializado para la gestión de la reputación online y satisfacción de clientes y para aumentar la visibilidad y posicionamiento en Internet de marcas y empresas dentro del sector de la automoción, donde continúa operando y creciendo a través de su división TRIKOMER AUTO.

En 2023, la tecnológica afrontó cambios sustanciales en su crecimiento y desarrollo técnico, evolucionando el software y ampliando sus servicios a otros sectores del mercado, operando también actualmente, además de en automoción, en sectores como: Real Estate, sanitario, aseguradoras, belleza, banca, agencias de viajes, jurídico y minoristas entre otros.

Actualmente, la compañía continúa con su crecimiento en los mercados de España y Latinoamérica, con sedes en Córdoba, Málaga, Madrid, Barcelona, Guayaquil y Ciudad de México, y próximamente tiene prevista su entrada en el resto de Europa, donde los planes de expansión para el 2024 son el inicio de su actividad en países como Italia, Francia y Portugal.