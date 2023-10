Un detective de CTX Detectives puede ayudar en casos de bullying CTX Detectives

El Ministerio de Educación es responsable de las políticas de acoso escolar y considera el bullying como un problema de Estado.

Esto no solo es un avance en materia de regulación sobre casos de violencia escolar, sino que además sienta un precedente sobre las maneras en las que se deben abordar estas situaciones que afectan a casi el 10 % de los niños y niñas, según un estudio realizado por el grupo de investigación IMECA. Aun así, la preocupación de los padres y madres es cada vez mayor, ya que muchas veces los niños y niñas prefieren callar ante una agresión por miedo a represalias. Es por esto que empresas como CTX Detectives, recomiendan contratar los servicios de un investigador privado cuando sospechen o tengan certeza de que sus hijos son víctimas de bullying.

Qué es el bullying Antes que nada, es importante conocer cuándo se tipifica una acción como bullying y quiénes son los que lo ejercen. Cualquier agresión, tanto física como verbal, es grave y se le debe prestar atención inmediata. Sin embargo, el bullying al ser una situación sistemática de abuso y de violencia, requiere de una atención mucho más especializada que no solamente solucione el conflicto, sino que además genere estrategias de sanción y no repetición dada la gravedad del asunto. Aunque se habla de bullying en la escuela como una acción de violencia sistemática ejercida por uno o varios menores de edad a otro niño o niña, legalmente esta situación es considerada como un delito, razón por la cual se pueden activar protocolos sancionatorios con implicaciones penales.

Aunque las violencias en los entornos escolares tienden a presentarse de forma presencial, en la actualidad sus alcances llegan hasta el hogar gracias a la internet y las redes sociales. Es por esto que muchos padres y madres de familia solicitan la ayuda de un investigador privado con quien se pueda estudiar de manera práctica y efectiva los diferentes entornos en los que se desenvuelve el menor, tanto físicos como virtuales. Todo esto con el objetivo de reunir todo el material probatorio para fortalecer una acción judicial en curso con la que se pueda poner freno a la situación de acoso y brindar al menor, al colegio y a la justicia todas las herramientas necesarias para minimizar las violencias.

Investigadores privados en casos de acoso escolar La legislación española permite investigar el bullying por medio de profesionales particulares, siempre y cuando, ya exista una denuncia previa registrada en las entidades pertinentes. En estos casos, el investigador privado realiza un informe detallado sobre los hallazgos, utilizando todas las herramientas legales para determinar la calidad del abuso y exponer algunas de sus recomendaciones al juez. Todo esto con el objetivo de apoyar a la justicia y que se logre un fallo que logre poner fin a la violencia sin miedo a represalias.