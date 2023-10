Atención al cliente, cuando las personas valoran más la empatía que rapidez o conocimiento

¿Quién dijo que en la era digital la humanidad queda relegada? En Sosmatic, están desafiando el statu quo, demostrando que la empatía y la conexión humana no solo son relevantes, sino absolutamente cruciales. Mientras otros se sumergen en un mar de automatización, Sosmatic hace olas con un enfoque revolucionario: poner la empatía en primer plano.

Desafiando expectativas: el poder de la empatía Los números no mienten. El 86 % los consumidores pagarían más por una experiencia mejorad y más de la mitad han cambiado de marca por un servicio al cliente superior (PwC, 2021). En este contexto, Sosmatic lanza una encuesta muy sencilla en sus redes sociales donde preguntan “qué es lo que más se valora de un agente en una consulta de atención al cliente”. La respuesta fue reveladora: de entre cercanía, conocimiento, rapidez o empatía, con más de 100 participantes, la empatía salió como el valor más importante para la mayoría.

Y, aunque esto es algo que ya sabemos desde hace tiempo, este resultado no hizo más que reafirmar que van por el buen camino. Que sí, la tecnología sin duda es un aliado para facilitar la vida de nuestros agentes. Y el conocimiento es imprescindible para elevar las experiencias de nuestros clientes. También hay que resolver rápido.

Pero, al final, lo que más les mueve es que cada conversación sea un reflejo de nuestra filosofía: escuchar más, entender más, y conectar más. En ese orden.

Desentrañando el ADN de Sosmatic ¿Qué les hace diferentes? En Sosmatic, cada agente lleva el compromiso con la empatía en su ADN. Aquí, no siguen guiones; se sumergen en historias, entienden necesidades y construyen relaciones. Cada cliente es único y a Sosmatic le mueve abrazar esa unicidad.

Invierten activamente en el bienestar de su equipo, cultivando un ambiente donde cada miembro puede prosperar y reflejar sus valores en cada llamada, cada correo, cada encuentro, cada todo.

Mirando al futuro: la empatía como pilar estratégico Con la empatía como pilar estratégico, están trazando un nuevo rumbo en la industria del contact center. El impacto de su filosofía se refleja en el crecimiento de Sosmatic y en la respuesta abrumadoramente positiva de nuestros clientes.

Este viaje no ha hecho más que comenzar. Mientras la tecnología continúa avanzando, en Sosmatic, están decididos a demostrar que el corazón humano es insustituible. En cada desafío, en cada oportunidad, lo humano les guía, y con ello, están no solo satisfaciendo expectativas, sino también redefiniendo lo que significa el servicio al cliente en la era digital.