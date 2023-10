Con la nueva Ley de Bienestar Animal, ¿es obligatorio contratar un Seguro de Responsabilidad Civil?

Los derechos de los animales son cada vez más reconocidos en la sociedad. La Ley de Bienestar Animal, que fue aprobada en marzo de 2023 y entró en vigor el 29 de septiembre, ha estado plagada de polémicas y mensajes contradictorios sobre las responsabilidades de sus dueños. Todos los aspectos de esta nueva Ley quedan más claros en este artículo, sobre si finalmente será obligatorio contratar un Seguro de Responsabilidad Civil.

Hoy en día, en la mayoría de los hogares de España, los perros forman parte de la unidad familiar y son considerados como un miembro más de la familia. Por este motivo, es importante que los dueños de estos animales cuiden y velen por el cuidado y la seguridad de los perros.

Tanto los nuevos dueños como los que ya tuvieran una mascota, deberán cumplir con lo marcado en la Ley de Bienestar Animal, incluido el seguro de Responsabilidad Civil para perro.

¿Es obligatorio contratar un Seguro de Responsabilidad Civil? Si bien siempre ha sido recomendable tener un Seguro de Responsabilidad Civil para un perro, la Ley de Bienestar Animal lo hará obligatorio, independientemente de la raza, el tamaño o el lugar de residencia. Aunque todavía no es una medida que haya entrado en vigor (excepto en aquellas Comunidades en las que la normativa diga lo contrario y para aquellas razas que son consideradas peligrosas, también conocidas como ppp) la Ley marca obligatoriedad de contratación, pero sin especificar cuándo empezará esta. La situación política de España ha obligado a modificar los tiempos de implantación, si bien es algo que acabará configurándose una vez haya un Gobierno en funciones.

¿Cuáles serán las sanciones por no tener un Seguro de Responsabilidad Civil? Las sanciones por no tener un Seguro de Responsabilidad Civil y hasta la entrada en vigor de esta norma, dependerán de las Comunidades autónomas que ya tengan la obligatoriedad marcada en su normativa.

La Ley de Bienestar Animal prevé varios tipos de sanciones según la gravedad de la infracción. Las que no afecten a la salud de la mascota, como es el caso del Seguro de responsabilidad Civil obligatorio para perros, serán consideradas como leves.

A pesar de ser “leve”, la cuantía de la multa puede llegar a ser elevada: desde los 500 a los 10.000 euros. Así, si un perro provoca daños y el dueño no ha contratado un seguro de Responsabilidad Civil, no solo tendrá que abonar la multa ya especificada, sino que también tendrá que hacer frente a la indemnización que se dictamine.

¿Es mejor esperar para contratar el Seguro obligatorio para perros? No deja de ser recomendable tener un Seguro de Responsabilidad Civil cuanto antes, ya que la obligatoriedad llegará y este cubrirá a los dueños en caso de que tu perro cause daños a un tercero (y sí, enredar las piernas de alguien con la correa y hacerle caer, entraría dentro de estos daños).

Aon, por ejemplo, ofrece soluciones específicas para Perros y gatos: desde la Responsabilidad Civil obligatoria hasta el reembolso en Enfermedades y/o Accidentes y válidas en toda Europa.

Además, dispone de un cotizador online en el que se puede ver el precio, personalizado y final, y contratar si se desea en menos de dos minutos.