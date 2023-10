Setter Online, la profesión sin paro que llega a España

Setter Online llega a España. Es la nueva profesión del futuro, sin paro, cuya escuela líder en la comunidad hispana de Estados Unidos y en América Latina comienza a formar en nuestro país a quienes desean ser los más buscados y mejor pagados del mercado laboral Setter Online desembarca en España. La población de cualquier edad que quiera adquirir las habilidades del futuro (que ya son muy necesarias) puede, desde el viernes 6 de octubre, prepararse para esta nueva profesión sin paro, altamente remunerada y cada vez más demandada por las empresas y las organizaciones de todos los sectores.

Antes de llegar a España, Setter Online ha realizado una "experiencia piloto" que ha sido un éxito. "Hemos hecho un producto mínimo viable", explica Rafael Gutiérrez, CEO de la empresa, "donde comenzamos con la formación de cincuenta nuevos alumnos. Salvo un par de excepciones, todos ellos consiguieron una oferta laboral en 36 días: en menos de un mes y medio desde que pasaron por nuestra formación".

En la comunidad hispana de Estados Unidos (principalmente, en Miami, Florida) y en un total de dieciocho países hispanohablantes de todo América Latina, Setter Online es la escuela de élite claramente líder, que está arrasando en el sector de las formaciones en las habilidades para las nuevas profesiones. En diez años de docencia, ya ha formado a más de siete mil alumnos y en estos momentos está preparando para el éxito a otros dos mil más.

En España hay una gran carencia de profesionales. La escuela proyecta formar a cinco mil alumnos en tan sólo el primer año de actividad educativa. Se puede contactar con Rafael Gutiérrez en Setter Online, por WhatsApp, en el teléfono de Estados Unidos +1 (619) 865-2420.

Excelencia en la formación

Existen otros centros que desde hace muy poco han tenido la visión de futuro de ofrecer una formación como ‘setter’. Pero no todos pueden impartirla con la calidad requerida, simplemente por falta de experiencia propia. De hecho, en las redes sociales y foros de Internet se pueden encontrar quejas por no cumplirse las expectativas que habían suscitado.

Estas críticas demuestran la importancia de poder contar con una escuela con acreditada excelencia, mantenida continuadamente desde hace ya más de una década en todo el continente americano, como es la plataforma educativa de Setter Online. Ya se sabe: la veteranía es un grado.

Setter Online combina la tecnología más puntera con la atención personalizada de todos los tutores a cada uno de sus alumnos. Los acompañan, uno por uno y paso por paso, hasta que culminan la formación y, en consecuencia, alcanzan el éxito.

¿Qué es un Setter Online?

Setter Online es la profesión de éxito surgida de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), que nació en Estados Unidos hace muy pocos años y que está experimentando un crecimiento en progresión geométrica y a escala global, planetaria.

El Setter es un especialista que, a través de estas nuevas herramientas digitales (TIC), las más avanzadas, localiza a consumidores y usuarios con una necesidad concreta y les conecta con aquellos profesionales que son los mejores para satisfacerla.

El Setter utiliza el correo electrónico, las redes sociales y otros recursos para identificar los intereses de los clientes potenciales y les informa de las soluciones que están buscando. Les ofrece los servicios del mejor experto o formador para cada uno de ellos. Con su seriedad y transparencia, genera confianza.

Su objetivo no son las ventas, en sí mismas, sino fijar citas para dar lugar a oportunidades de ventas entre clientes y expertos. Pero son estos últimos, los profesionales, los que podrán cerrar dichas ventas a los clientes potenciales, gracias a las oportunidades que les ha brindado su Setter Online.

Una profesión sin paro

En Estados Unidos y en América Latina, el Setter Online goza de pleno empleo y está muy bien remunerado y considerado por todos los profesionales y empresas de cualquier actividad. En España, esta profesión es más nueva todavía que en América y hay más demanda que oferta de estos especialistas.

Los Setter que han sido correctamente formados y que ya ejercen en nuestro país pueden ganar cada mes más de dos mil euros netos, siempre en función del tiempo que dediquen a su trabajo. Los hay con ingresos superiores a los ocho mil euros netos mensuales.

"Podemos ofrecer a los alumnos la garantía de encontrar un trabajo como Setter en alguna de las más de quinientas empresas con las que tenemos convenio en la actualidad", asegura Rafael Gutiérrez. Este número de medio millar de empresas crecerá exponencialmente a partir del establecimiento de la plataforma educativa en nuestro país.