El Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa arranca su 125 aniversario con un multitudinario acto en el Palacio Miramar de San Sebastián

"Nuestro servicio sanitario, del que formáis parte, no habría alcanzado el nivel de calidad y reconocimiento social que tiene si no fuera por vuestra colaboración", subrayó la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, durante el evento que se celebró el sábado congregando a más de 300 personas En la cita se dio la bienvenida a nuevos colegiados/as, se entregaron las distinciones de ‘Colegiados de Honor’ y los premios CreditCOFG. Además el presidente de APROAFA, Félix Puebla, recibió la Distinción Oficial del Colegio guipuzcoano.

"Hoy es un día para daros las gracias. Mi reconocimiento al Colegio por tantos años de servicio a la sociedad de Gipuzkoa, y a cada uno de los farmacéuticos/as que día a día nos ayudáis a atender y cuidar de la ciudadanía. Nuestro servicio sanitario, del que formáis parte, no habría alcanzado el nivel de calidad y reconocimiento social que tiene si no fuera por vuestra colaboración". Con estas palabras Gotzone Sagardui, consejera de Salud del Gobierno vasco, felicitaba a los farmacéuticos guipuzcoanos y a su Colegio profesional en el transcurso de la fiesta celebrada el pasado sábado en San Sebastián, con la que el COFG arranca los actos de su 125 aniversario y a la que asistieron más de 300 personas.

La consejera recordó durante su intervención que, más allá de en las oficinas de farmacia, "estáis presentes en muchos otros ámbitos: en hospitales, atención primaria, industria, en empresas biotecnológicas, etc. Y todo esto lo habéis ido consiguiendo en estos 125 años de historia, mientras seguís siendo una organización viva que se ha ido adecuando a los tiempos y necesidades de los servicios sanitarios y de la ciudadanía". Sagardui agradeció asimismo a los farmacéuticos su "valioso e imprescindible trabajo" durante la pandemia y finalizó subrayando que "trabajando todos juntos como venimos haciendo contribuiremos a fortalecer nuestro sistema de salud y a mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos muchos retos y, por ello, es más necesario que nunca trabajar coordinada y conjuntamente. Con ello seguiremos haciendo crecer nuestro sistema de salud", señaló.

En la misma línea, Marisol Garmendia, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, agradeció en nombre del consistorio el trabajo que cada día desarrollan los farmacéuticos en Gipuzkoa y el Colegio, ensalzando su colaboración con el ayuntamiento y participación en múltiples proyectos de carácter sanitario y social.

Durante la celebración, Félix Puebla, presidente de la Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica (APROFA), recibió la 25 Distinción Oficial del COFG de manos de su presidente, Miguel Ángel Gastelurrutia. Tras agradecer el reconocimiento, Puebla recordó en su alocución que la pandemia "nos tensionó a todos e hizo aflorar en momentos tensionales lo mejor de nosotros: Nuestra mejor capacidad asistencial y social. Ahora es el momento de trasladar a la práctica cotidiana las buenas prácticas profesionales asumidas durante una situación de emergencia", señaló.

El presidente de APROAFA subrayó que "la defensa y puesta en valor de nuestra legítima identidad profesional y empresarial requiere esfuerzos cada día, cada hora. El reto que ahora se nos presenta es encajar esas conquistas profesionales extraordinarias en la rutina ordinaria de cada farmacia, de cada pueblo de todo el país", dijo.

Para asumir con éxito este desafío -señaló-, "es necesario trabajar como sector con espíritu de cooperación, generosidad e inteligencia, buscando la innovación sin alejarnos ni un milímetro de nuestra identidad. Somos profesionales de salud que gestionamos un establecimiento sanitario privado de interés publico. Tener siempre presente esta identidad nos alejará de errores y desequilibrios que pudieran poner en peligro la viabilidad de la farmacia y -de manera indisociable- del trabajo asistencial del farmacéutico en beneficio de la salud de sus pacientes. Contamos como nunca antes, quizás, con el respaldo de la sociedad en esta tarea. La ciudadanía nos pide y nos exige que seamos de verdad una herramienta útil para sus necesidades. Tenemos la capacidad y la responsabilidad de ayudar en la construcción de un mundo más saludable, más equitativo y más sostenible para las futuras generaciones. Un objetivo por el que trabajamos y seguiremos trabajando", concluyó.

En esta misma línea, Miguel Ángel Gastelurrutia incidió durante su discurso en que "debemos seguir avanzando en el desarrollo asistencial de la farmacia al que, acompañan sin duda, el desarrollo social y el digital, trabajando y colaborando como colectivo profesional en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas".

Tras enumerar diferentes iniciativas y programas profesionales y clínico-asistenciales desarrolladas por el Colegio guipuzcoano, Gastelurrutia señaló que "somos conscientes de que el paciente al que van dirigidos nuestros esfuerzos profesionales nos está pidiendo, no sólo estar en el centro, sino estar presente en la toma de decisiones en todo lo que se refiere a su atención y cuidado. Les necesitamos y nosotros, como profesionales expertos en el medicamento, también necesitamos colaborar y coordinarnos con el resto de los profesionales de la salud. Creemos que el trabajo que tenemos es inmenso y que todos, absolutamente todos somos necesarios para mejorar el sistema de salud", subrayó.

Colegiados de Honor y premios CreditCofg

En la fiesta del pasado sábado, que contó con la asistencia del Director de Farmacia del Gobierno Vasco, Jon Iñaki Betolaza; y de los presidentes de los Colegios de Farmacéuticos de Álava, Milagros López de Ocáriz y Bizkaia, Juan Uriarte; se rindió asimismo homenaje a 4 farmacéuticos por su trayectoria y vida dedicada a la farmacia designándoles como ‘Colegiados de Honor’. Se trata: de Mª Asunción Aguinagalde, Genoveva Auzmendi, Miren Rekondo y José Antonio Marco. Del mismo modo, se realizó la bienvenida oficial a profesionales recientemente colegiados y el colegio entregó sus premios CreditCOFG con los que reconoce a los farmacéuticos/as más activos en actividades formativas y profesionales. En 2023, los premios y becas han recaído en: Anne Iglesias, Ane Otaegui, Izaro Oyarbide, Saioa Ugidos y Sara Rodríguez. El acto contó asimismo de presidentes y representantes de los colegios sanitarios guipuzcoanos de Médicos, Enfermería, Dentistas y Veterinarios.

La fiesta contó con la colaboración y patrocinio de: Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG), AMA, Cinfa, Ayesa-Ibermática, Banco Sabadell y Euskaltel.

Gipuzkoa cuenta con 1.208 farmacéuticos colegiados, de los cuales 972 trabajan en oficina de farmacia, 31 en farmacia hospitalaria, 11 en análisis clínicos, y otros tantos en industria, ortopedia, distribución, etc. Con una edad media de 48,3 entre sus colegiados, Gipuzkoa continúa siendo la provincia con mas mujeres colegiadas, 80,9. El territorio cuenta con 288 farmacias (una por cada 2.515 habitantes), de las cuales 85 están en San Sebastián y las 203 restantes (el 70%), se ubican en el resto del Territorio. Con 3,4 farmacéuticos por oficina de Farmacia, Gipuzkoa se sitúa muy por encima de la media estatal (2,5 farmacéuticos por farmacia.//

