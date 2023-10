iXalud participa en el 7º Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis

El evento, organizado por la Fundación OAFI, se llevará a cabo en el Auditorio AXA de l’Illa Diagonal de Barcelona los próximos 25, 26 y 27 de octubre y reunirá a expertos y pacientes de toda Europa. En este marco, la empresa iXalud, reconocida por trabajar con la última tecnología en dispositivos de salud, presentará el tratamiento Andulación como una opción no invasiva para la artrosis El 7º Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis #OAFICongress23 se celebrará en el Auditorio AXA de l’Illa Diagonal en Barcelona entre los días 25 y 27 de octubre. Contará con la presencia de iXalud, empresa referente en tecnología para la mejora de la salud y la calidad de vida. Quienes nos ofrecerán una conferencia el 26 de octubre a las 10 de la mañana bajo el título "Andulación como tratamiento no invasivo para la artrosis".

El congreso tendrá el lema "El dolor no nos frena"y permitirá a los asistentes aprender sobre la artrosis, mejorar su salud articular y, sobre todo, poder disfrutar de conferencias, clases magistrales y talleres prácticos impartidos por expertos.

La entrada es gratuita y se puede adquirir en el siguiente enlace.

La artrosis

La artrosis, también conocida como osteoartritis, es una enfermedad que consiste en el desgaste del cartílago de las articulaciones. Es una enfermedad que se estima que afecta a unos 250 millones de personas en el mundo y unos 7 millones en España.

Las articulaciones que son más frecuentemente afectadas por la artrosis son la columna, las rodillas, las caderas y los dedos de las manos. Algunos de los síntomas más destacados son el dolor, la inflamación y la disminución de movimientos en las articulaciones.

El desgaste que provoca la artrosis genera un deterioro progresivo del cartílago. Como consecuencia, el tejido cartilaginoso se atrofia poco a poco y finalmente la articulación no es capaz de realizar movimientos sin que se produzca una fricción. Si no se trata, la cavidad de la articulación y la musculatura que la rodea también pueden verse afectadas.

La andulación como solución a la artrosis

La andulación es una terapia física no invasiva que combina vibraciones mecánicas y calor infrarrojo en una posición ergonómica en decúbito supino para estimular el cuerpo, reducir el dolor y promover el bienestar.

Por una parte, los emisores infrarrojos favorecen la vasodilatación gracias al calor emitido. De este modo, se logra mejorar el aporte de oxígeno y nutrientes a la musculatura y el organismo.

Por otra parte, las vibraciones mecánicas se encargan de estimular que los distintos fluidos del organismo se distribuyan de forma adecuada permitiendo también la relajación corporal

Es una terapia muy recomendable debido a que la intensa activación de la circulación provoca una relajación profunda, entre otros beneficios. Como consecuencia, la tensión muscular y los bloqueos se disuelven eliminando las cargas de las articulaciones lesionadas para reducir inmediatamente los síntomas dolorosos gracias a la llegada de un mejor suministro de nutrientes y oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo. Además, la andulación también puede ralentizar el desgaste del cartílago articular y evitar su empeoramiento.

Sin duda, la andulación puede ayudar al paciente con artrosis sin provocar efectos secundarios o invasivos, es una terapia demostrada y segura, que será expuesta en el próximo 7º Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis en Barcelona, el día 26 de octubre.