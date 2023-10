DQS se expande y apuesta por soluciones integrales de Microsoft para la transformación digital

DQS, el innovador partner de Microsoft, ha marcado un hito al expandir su catálogo de servicios a todo el portfolio de soluciones de Microsoft. Con una visi￳ón de ofrecer un servicio integral a las empresas en su transformaci￳n digital, ahora abarca desde Azure hasta la Inteligencia Artificial, prometiendo un crecimiento constante del equipo para convertirse en el partner de referencia de Microsoft en Espa￱ña DQS, una compañía con una amplia trayectoria como socio especialista de Microsoft Dynamics 365 Finance, ha culminado recientemente la expansión de su cartera de soluciones a todo el portfolio de Microsoft. Esta ampliación de servicios se realizó siguiendo una estrategia cuidadosamente trazada para innovar en modelos de negocio, ayudando a las empresas a alinear estrategias, procesos y recursos con su cultura empresarial mediante la digitalización.



Desde su creación en 2014, DQS se ha distinguido por su enfoque hacia la innovación y la transformación digital de las empresas, principalmente mediante el uso de Microsoft Dynamics 365 for Finance. Una consultora hecha por y para consultores. Su enfoque de Consultor 365 les ha permitido adentrarse profundamente en los procesos empresariales de sus clientes, proporcionando una visión completa del negocio y permitiendo la optimización de la eficiencia y la eficacia.



Buscando brindar un servicio más completo a sus clientes, DQS amplió hace más de dos años su cartera de soluciones de Microsoft, incorporando un departamento de infraestructuras IT especializado en Azure, la nube híbrida, Microsoft 365, Seguridad y Windows Server. Anteriormente, en 2019 crearon el área de Customer Engagement para ofrecer las soluciones CRM de Microsoft, y recientemente, en 2023, reforzaron su área de Data e Inteligencia Artificial.

A día de hoy son expertos en el portfolio de soluciones Microsoft completo, cubriendo así todas sus necesidades de digitalización de sus clientes y potenciales con un enfoque de simplificación de la gestión y optimización de costes.



Con una estrategia clara a seguir, DQS tiene altas expectativas para esta expansión prometiendo un crecimiento constante del equipo para convertirse en el partner de referencia de Microsoft en Espa￱ña. De hecho, la empresa ya ha experimentado un impresionante crecimiento del 63% en su equipo respecto al año anterior. Hoy en día el DQS/team tiene 125 integrantes y para 2024 esperan estar cerca de los 200.



Como acertadamente dijo Fran Salinas, CEO de DQS: "Somos 100% Microsoft Partner. Esta decisión no es aleatoria, sino estratégica y nos permite concentrar todos nuestros esfuerzos en tratar de ser los mejores en una tecnología concreta que ofrece la integración más sencilla, eficaz y eficiente para las empresas".