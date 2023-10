Experto en Peritaje Informático revela las claves para certificar mensajes de WhatsApp en procedimientos judiciales

Javier Rubio Alamillo, perito Informático en los ámbitos laboral, civil, mercantil y penal, da las claves por las que las conversaciones de WhatsApp pueden ser evidencias que pueden provocar condenas o absoluciones En la era digital, las conversaciones a través de WhatsApp, se han convertido en un elemento fundamental en la comunicación cotidiana. Sin embargo, estas conversaciones también pueden desempeñar un papel crucial en procedimientos civiles y penales, ya que a menudo contienen pruebas relevantes.

En este contexto, un profesional del peritaje informático se erige como un aliado indispensable. Los expertos en peritaje informático en WhatsApp pueden ser cruciales en procesos judiciales..

¿Por qué se debe realizar un peritaje informático de las conversaciones de WhatsApp?

La mayoría de las personas utilizan WhatsApp para comunicarse de manera rápida y eficiente. Esto ha llevado a que una gran cantidad de información crucial se almacene en forma de mensajes, fotos, videos y documentos compartidos a través de esta herramienta.

En muchos casos, esta información puede ser crucial en procesos judiciales civiles y penales, como casos de divorcio, acoso cibernético, fraudes, amenazas y otros. Por lo tanto, es esencial contar con la capacidad de extraer, analizar y verificar estos datos, utilizando protocolos forenses, para que sean admisibles en un tribunal.

El peritaje informático de conversaciones de WhatsApp se puede producir en una variedad de situaciones legales, entre las que se incluyen:

Casos penales : en investigaciones criminales, los mensajes de WhatsApp pueden ser una evidencia clave. Por ejemplo, pueden demostrar la intención criminal, la planificación de actividades ilegales o proporcionar pruebas de la ubicación de un individuo en un momento específico. También, evidentemente, pueden servir para todo lo contrario, es decir, como eximente para demostrar la no intencionalidad criminal o la no planificación de actividades ilegales.

: en casos de divorcio o litigios comerciales, los mensajes de WhatsApp pueden ser fundamentales para demostrar o refutar afirmaciones realizadas por las partes involucradas. Pueden ayudar a demostrar acuerdos verbales, comportamientos inapropiados o transacciones financieras. Casos laborales : los mensajes de WhatsApp pueden revelar conversaciones entre empleados y empleadores que pueden ser relevantes para aclarar malentendidos o probar la existencia de discriminación o acoso en el lugar de trabajo.

Este trabajo pericial garantiza que la evidencia se recoja, almacene y presente de acuerdo con los estándares legales, evitando la destrucción o pérdida de datos relevantes. En definitiva, proporciona a los jueces, fiscales y abogados una visión objetiva y respaldada por expertos de la evidencia digital, lo que les ayuda a tomar decisiones adecuadas.

Los expertos en este campo se convierten en pilares fundamentales para extraer, analizar, verificar y presentar pruebas digitales de manera efectiva en procedimientos civiles y penales.

