LEGO abre en Madrid LEGO Xmas Showroom, una exposición con más de 115 construcciones y actividades lúdicas para toda la familia

Este espacio efímero de exposición y juego estará abierto al público de manera gratuita durante la tarde del viernes 20 de octubre y todo el sábado 21 de octubre. LEGO Xmas Showroom se celebra bajo el lema Play is Your Superpower ('Jugar es tu superpoder'), la campaña con la que el Grupo LEGO anima a las familias a dar prioridad al juego como herramienta clave en el desarrollo de la infancia Quedan menos de 90 días para una de las fechas más esperadas por niños y niñas de todo el mundo y muchos adultos: la llegada de la Navidad. Un momento en el que los más pequeños hacen su lista de deseos en base a las novedades que poco a poco van descubriendo de sus marcas favoritas.

Por eso, el Grupo LEGO presentará durante dos días en el centro de Madrid las 115 novedades más destacadas de las más de 300 nuevas propuestas que la marca lanza este año. Esta exposición de sets de LEGO® ya construidos permitirá realizar un trayecto por las pasiones de niños, niñas y adultos, a través de diferentes líneas: ‘LEGO DREAMZzz’, el gran lanzamiento de este año dedicado al mundo de los sueños; ‘Los más Peques’, con propuestas de juego para las edades tempranas; ‘Vida cotidiana y animales’, con propuestas basadas en el mundo real y el cuidado por el medio ambiente; ‘Vehículos’, para amantes del motor; ‘Aventura y Súper Héroes’, con grandes referencias para entusiastas de las emociones fuertes; ‘Entretenimiento’; dirigida a los aficionados de la cultura popular; ‘Games’, para los fans de los videojuegos, y ‘Deco’, con propuestas dedicadas a la decoración del hogar.

Además, recientemente el Grupo LEGO ha anunciado su nueva campaña Play is Your Superpower (Jugar es tu superpoder), destinada a hacer frente a la falta de juego entre los niños a nivel mundial y así animar a las familias para que vuelvan a dar prioridad al tiempo de juego, destacando su importancia crítica en el desarrollo de la infancia y el papel que desempeña en la diversión de las familias de todo el mundo.

Por eso, los asistentes no solo podrán disfrutar de esta enorme y divertida exposición de construcciones, sino que el Grupo LEGO pondrá a disposición de las familias una amplia zona lúdica donde mayores y pequeños podrán liberar su superpoder del juego gracias a piscinas de ladrillos, mesas de juego variadas y consolas con videojuegos LEGO®, además de contar con impresionantes estructuras y esculturas creadas con bricks de LEGO® para hacerse infinidad de fotos y llevarse un gran recuerdo.

LEGO® Xmas Showroom estará ubicado en el espacio OUT (Calle Sandoval, 3) y estará abierto al público general el viernes 20 de octubre, en horario de 16.00h a 20.30h, y el sábado 21 de octubre, en horario de 11.00h a 20.30h, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.